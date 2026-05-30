عميد قصر العيني: انتقال إيبولا يتطلب تلامسًا مباشرًا والسيطرة عليه أسهل

كتب : حسن مرسي

08:48 م 30/05/2026

فيروس إيبولا

أكد الدكتور حسام صلاح، عميد كلية طب قصر العيني، أن هناك وعيًا مجتمعيًا متزايدًا تجاه الفيروسات بعد أزمة كورونا، لكنه شدد على ضرورة التفرقة بين الحذر والهلع، موضحًا أن إيبولا يختلف تمامًا عن كورونا في طريقة الانتقال.

وأضاف صلاح خلال مداخلته الهاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى في برنامج "الساعة 6" المذاع على قناة "الحياة"، أن فيروس إيبولا لا ينتقل عبر الهواء أو الرذاذ، بل يتطلب تلامسًا مباشرًا مع الدم أو الإفرازات، مما يجعله أسهل في السيطرة وأقل خطرًا للتحول لجائحة عالمية.

مصر اتخذت كافة الإجراءات الاحترازية اللازمة لمواجهة أي تهديد صحي

أشار عميد كلية طب قصر العيني إلى أن الدولة المصرية اتخذت كافة الإجراءات الاحترازية اللازمة لمواجهة أي تهديد صحي، إذ يتم مراقبة الدول التي تشهد انتشارًا للفيروس خاصة في غرب إفريقيا، مع متابعة دقيقة في المنافذ والمطارات.

وتابع أن "اليقظة الطبية المصرية دلوقتي في أعلى مستوياتها، واحنا بنرصد أي حالة مشتبه فيها على طول، لكن الحمد لله مفيش أي إصابة ولا حالة اشتباه في مصر"، مشددًا على أن الوضع الصحي مطمئن تمامًا.

وشدد الدكتور حسام صلاح على أهمية غسل اليدين باستمرار بالماء الدافئ والصابون أو استخدام الكحول بتركيز 70%، فهذه الإجراءات البسيطة كفيلة بالقضاء على الفيروس ومنع انتقاله من شخص لآخر.

وأكد عميد كلية طب قصر العيني على ضرورة الاهتمام بنظافة مصادر الغذاء، وغسل الخضروات والفاكهة جيدًا، والحرص على طهي الطعام بشكل سليم، محذرًا من تناول الأطعمة النيئة أو غير المطهية جيدًا لتجنب أي مخاطر صحية.

