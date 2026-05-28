أكدت سامية سامي، مساعد وزير السياحة والآثار لشئون شركات السياحة ورئيس مكتب شئون الحج السياحي المصري، سير نفرة حجاج السياحة من مزدلفة إلى مِنى بصورة منتظمة، ووفق الجداول الزمنية المعتمدة، وسط متابعة ميدانية لحظية من لجان بعثة الحج السياحي، المنتشرة على مسارات النفرة وفي مخيمات الحجاج.

رئيس بعثة الحج: الأوضاع مستقرة والخدمات مستمرة



أوضحت لـ"مصراوي"، أن الأوضاع داخل مخيمات الحج السياحي بمنى مستقرة، وأن الحجاج يتلقون الخدمات المقررة لهم، بمختلف البرامج، سواء من حيث الإقامة أو الإعاشة أو الخدمات التنظيمية، في إطار الخطة التشغيلية التي وضعتها البعثة بالتنسيق مع شركات السياحة والجهات السعودية المختصة.

وأشارت سامية سامي إلى أن بعض الملاحظات الفردية المحدودة التي تم رصدها خلال الساعات الأولى من النفرة، جرى التعامل معها بشكل فوري من خلال التنسيق المباشر مع شركات السياحة، وشركة تقديم الخدمات بالمشاعر، بما أسهم في سرعة احتوائها دون تأثير على راحة الحجاج أو انتظام حركة التفويج.

وأكدت أن لجان البعثة تعاملت مع تلك الملاحظات لحظة بلحظة، تنفيذًا لتوجيهات وزارة السياحة والآثار بضرورة التدخل السريع لحل أي مستجدات قد تطرأ خلال أداء المناسك.

متابعة ميدانية على مدار الساعة



كما شددت رئيس بعثة الحج السياحي على استمرار عمل لجان المتابعة الميدانية بنظام المناوبة على مدار الساعة، لمتابعة أوضاع الحجاج داخل مخيمات منى، والتأكد من انتظام الخدمات المقدمة لهم، مع الاستعداد الكامل للتعامل مع أية متطلبات طارئة.

وأشادت سامية سامي بالتعاون الكبير من جانب شركات السياحة المصرية، إلى جانب التنسيق المستمر مع الجهات السعودية وشركة الضيافة، مؤكدة أن هذا التعاون أسهم في تحقيق انسيابية حركة النفرة، وسرعة تلافي أية ملاحظات، بما يضمن للحجاج أداء مناسكهم في أجواء آمنة ومنظمة.



كما أكدت أن الهدف الرئيسي للبعثة هو ضمان راحة وسلامة الحاج المصري في جميع مراحل أداء المناسك، مشيرة إلى استمرار المتابعة المكثفة حتى انتهاء رمي الجمرات ومغادرة الحجاج لمشعر منى بسلام.