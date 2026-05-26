أعلنت وزارة السياحة والآثار تشكيل غرفة عمليات مركزية من ممثلي الإدارة المركزية لشركات السياحة، للعمل على مدار الساعة طوال فترة إجازة عيد الأضحى المبارك، وذلك بدءًا من اليوم الثلاثاء الموافق 26 مايو الجاري وحتى الأحد 31 مايو، في إطار الدور الرقابي والتنظيمي للوزارة وحرصها على ضمان جودة الخدمات المقدمة للمواطنين والسائحين.

غرفة العمليات: "متابعة مستمرة للحركة السياحية والشكاوى"

أكدت الوزارة أن غرفة العمليات تختص بمتابعة مؤشرات الحركة السياحية الوافدة إلى مصر، إلى جانب استقبال أي استفسارات أو شكاوى أو ملاحظات ترد من المواطنين المصريين أو السائحين الأجانب، والعمل على سرعة التعامل معها بالتنسيق مع الجهات المعنية، بما يضمن تقديم أفضل مستوى من الخدمات السياحية خلال فترة الإجازة.

متابعة دقيقة لالتزام الشركات

أكدت سامية سامي، مساعد وزير السياحة والآثار لشئون شركات السياحة، أن الوزارة كثفت استعداداتها خلال موسم عيد الأضحى المبارك، من خلال متابعة التزام شركات السياحة بتنفيذ البرامج السياحية المعتمدة والمعلنة مسبقًا، والتأكد من جودة الخدمات المقدمة للسائحين والزائرين بما يليق بالمكانة السياحية لمصر.

رئيسة الإدارة: "تنسيق مباشر مع بعثة الحج بالأراضي المقدسة"

أوضحت أن من بين المهام الرئيسية لغرفة العمليات التنسيق المباشر والمستمر مع بعثة الحج السياحي المتواجدة حاليًا بالمملكة العربية السعودية، لمتابعة أوضاع حجاج السياحة المصريين أثناء أدائهم للمناسك بمشعري عرفات ومنى، وطمأنة ذويهم داخل مصر بصورة دورية.

أرقام مباشرة لتلقي الشكاوى والاستفسارات

وخصصت الوزارة عدة قنوات اتصال مباشرة لتلقي الشكاوى والمقترحات والاستفسارات على مدار الساعة، تشمل الخط الساخن للوزارة 19654، إلى جانب بوابة الشكاوى الحكومية الموحدة التابعة لمجلس الوزراء.

كما يمكن التواصل مباشرة مع غرفة عمليات الإدارة المركزية لشركات السياحة عبر رقم الهاتف 01550008630، أو من خلال البريد الإلكتروني اضغط هنا.

وللاطمئنان على ذويهم من حجاج السياحة، خصصت الوزارة الرقم 0096650671992 للتواصل المباشر بشأن أوضاع الحجاج بالأراضي المقدسة.

تحذير للمواطنين: "تعاملوا فقط مع الشركات المرخصة"

أهابت وزارة السياحة والآثار بجميع المواطنين الراغبين في حجز البرامج السياحية المختلفة ضرورة التعامل فقط مع شركات السياحة المرخصة من الوزارة، والتأكد من اعتماد البرامج السياحية قبل التعاقد، حفاظًا على حقوقهم وضمانًا للحصول على الخدمات وفق الضوابط المنظمة لذلك.

متابعة ورقابة مكثفة خلال العيد

أكدت الوزارة استمرار تكثيف أعمال المتابعة والرقابة خلال فترة عيد الأضحى المبارك، بما يضمن تقديم خدمات سياحية متميزة تحقق راحة وسلامة المواطنين والسائحين، وتعكس الصورة الحضارية للمقصد السياحي المصري.