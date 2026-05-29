أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أن جميع امتحانات الدبلومات الفنية 2026 التحريرية للدور الأول ستُعقد بنظام "البوكليت"، مع استثناء بعض المواد التي تتطلب كراسة إجابة منفصلة، وذلك بهدف تحقيق الانضباط والشفافية في أعمال الامتحانات وتقدير الدرجات.

وفي إطار الاستعدادات، اعتمدت الوزارة جداول امتحانات الدبلومات الفنية بكافة تخصصاتها (الصناعي، الزراعي ، التجاري، الفندقي)، حيث بدأت الامتحانات العملية والمعملية يوم السبت 16 مايو 2026.

من المقرر أن تنطلق الامتحانات التحريرية يوم السبت 6 يونيو 2026 وتستمر حتى الخميس 18 يونيو 2026، على أن يبدأ التقييم النهائي (المهاري) للطلاب يوم 8 يونيو 2026 وفق طبيعة كل تخصص.

كما تبدأ أعمال تقدير الدرجات يوم 13 يونيو 2026، وفق الجداول الزمنية المحددة لكل نوعية تعليمية.