بمشاركة حسام حسن.. تامر حسني يحتفل مع منتخب مصر بكأس العاصمة الجديدة
كتب : نوران أسامة
شارك تامر حسني في احتفالات منتخب مصر بعد التتويج بكأس العاصمة الجديدة، عقب الفوز على منتخب روسيا في المباراة الودية التي أقيمت على استاد القاهرة الدولي.
احتفال تامر حسني وحسام حسن
وشهدت الاحتفالات أجواء مميزة داخل الملعب، حيث حرص تامر حسني على مشاركة لاعبي منتخب مصر والجهاز الفني فرحة التتويج، وسط تفاعل كبير من الجماهير الحاضرة في استاد القاهرة.
وحرص تامر حسني على غناء أغنيته الشهيرة "قدها" برفقة حسام حسن مدرب منتخب مصر الوطني، في لقطة لاقت تفاعلًا واسعًا عبر مواقع التواصل الاجتماعي.
منتخب مصر يفوز على روسيا
ونجح منتخب مصر في تحقيق الفوز على نظيره الروسي وديًا، بهدف سجله اللاعب مصطفى زيكو، ويتوج الفراعنة بكأس العاصمة الجديدة.