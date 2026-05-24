أكد اللواء الدكتور سمير فرج، الخبير العسكري والاستراتيجي، أن العالم كله كان سعيدًا عند سماع قرب الاتفاق على وقف إطلاق النار بين أمريكا وإيران وفتح مضيق هرمز.

وأضاف فرج، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي محمد علي خير ببرنامج "المصري أفندي" عبر قناة "الشمس"، أن برميل النفط انخفض 5 دولار من امبارح حتى صباح اليوم، مما يدل على مدى سعادة العالم بهذا الاتفاق، لكن الرئيس ترامب فاجأنا بأنه ليس متعجلًا على التوقيع وسينتظر يومًا أو يومين لحل مشاكل عالقة بين الطرفين.

أين سيذهب اليورانيوم المخصب؟

وأشار الخبير العسكري إلى أن المشكلة الرئيسية التي تعطل الاتفاق هي أين سيذهب اليورانيوم المخصب الـ450 كيلوجرامًا بنسبة 60%، لأن المرشد الإيراني رفض نقله خارج إيران بينما أمريكا تطلب ذلك خوفًا من تصنيع 5 إلى 10 قنابل نووية خلال 10 أيام.

وتابع أن "إيران اقترحت إرساله إلى روسيا ولكن أمريكا رفضت، والصين قالت ممكن أخده، لكن تحليلي الشخصي أنه سيظل في إيران مع تقليل نسبة التخصيب إلى 20% للاستخدامات المدنية"، موضحًا أن الاتفاق سيعلن تفاصيله في إسلام آباد يوم 5 يونيو.

إسرائيل هي الخاسر الأكبر

وشدد اللواء سمير فرج على أن العالم كله مستفيد لأن مضيق هرمز يخرج 20% من النفط العالمي و33% من الأسمدة يوميًا، كما أن أمريكا وإيران، سيستفيدان، حيث ستصدر إيران مليونًا ونصف برميل يوميًا بـ500 مليون دولار وتستلم 20 مليارًا من أموالها المجمدة وتشتري قطع غيار لطائراتها.

وأكد الخبير الاستراتيجي أن إسرائيل هي الخاسر الأكبر لأن وقف إطلاق النار مع حزب الله سيجعل نتنياهو يخسر الانتخابات ويدخل السجن في 3 قضايا، والصين أيضًا خاسرة لأنها كانت تشتري البترول الإيراني بأقل من السعر العالمي بـ10 دولار للبرميل، وبعد الاتفاق ستشتري بالسعر الرسمي.