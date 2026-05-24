سنجر: مؤشرات متزايدة لانفراجة وشيكة في الأزمة الأمريكية الإيرانية

كتب : حسن مرسي

06:15 م 24/05/2026

حرب إيران وأمريكا

أكد الدكتور أشرف سنجر أستاذ السياسات الدولية، أن هناك مؤشرات متزايدة على اقتراب انفراجة في الأزمة بين الولايات المتحدة وإيران مع وجود مسار جاد نحو التهدئة.

وأضاف سنجر خلال مداخلة "اليوم" عبر قناة "dmc"، أن اتصالات ترامب مع الرئيس السيسي وقادة السعودية والإمارات وقطر وباكستان تؤكد تنسيقاً جماعياً لاحتواء التصعيد.

وأشار إلى أن اللقاءات والتفاهمات التي جرت عبر الوساطة الباكستانية ساهمت بشكل كبير في تقليص الفجوات بين واشنطن وطهران.

وتابع أستاذ السياسات الدولية، أن "إسرائيل غير متقبلة لفكرة الدخول الأمريكي في تفاهمات مع إيران"، مشيراً إلى أن مكالمة نتنياهو مع ترامب شهدت توترًا كبيرًا.

وشدد سنجر على أن إيران حاولت استخدام ورقة مضيق هرمز كورقة ضغط استراتيجية، لكن استمرار هذا النهج قد يضر باقتصادها أكثر مما يحقق مكاسب.

وأكد أستاذ السياسات الدولية على أن الرئيس الأمريكي يحاول تحقيق إنجاز دبلوماسي مختلف عن الإدارات السابقة بالجمع بين الضغط العسكري والتوصل لاتفاق.

