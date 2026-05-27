إعلان

أحمد عبدالرحمن أبوزهرة في رسالة مؤثرة لوالده: "أول عيد من غيرك مالوش طعم"

كتب : منال الجيوشي

11:16 ص 27/05/2026 تعديل في 11:20 ص

عبدالرحمن أبوزهرة

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

نشر الموسيقار أحمد أبوزهرة، نجل الفنان الراحل عبدالرحمن أبوزهرة، صورة لوالده عبر حسابه الرسمي بموقع فيسبوك.

وكتب أحمد أبوزهرة: "أول عيد من غيرك يا حبيبي مالوش طعم خالص، ربنا يرحمك ويحسن إليك ويغفرلك ويدخلك الجنة من أوسع أبوابها إنت وماما".

وفاة عبدالرحمن أبوزهرة

ورحل عن عالمنا الفنان الكبير عبدالرحمن أبوزهرة، يوم 11 مايو، بعد صراع مع المرض، عن عمر يناهز 92 عاما.

أبرز أعمال عبدالرحمن أبو زهرة

ومن أبرز أعمال الفنان الكبير عبدالرحمن أبو زهرة: "لن أعيش في جلباب أبي"، "أرض الخوف"، "عمر بن عبدالعزيز"، "الملك الأسد"، "النوم في العسل"، "كلبش"، وغيرها من الأعمال الهامة.

اقرأ أيضا

20 صورة لنجوم الفن بملابس الإحرام أثناء أداء مناسك الحج

بعد القبض عليه بسبب فيديو الصباحية .. 20 صورة لـ كروان مشاكل وعروسته حفيدة شعبولا

أحمد أبوزهرة عبدالرحمن أبوزهرة أرض الخوف

فيديو قد يعجبك

أحدث الموضوعات

فرحة العيد في سانت كاترين.. رئيس المدينة يوزع الهدايا على الأطفال (صور)
أخبار المحافظات

فرحة العيد في سانت كاترين.. رئيس المدينة يوزع الهدايا على الأطفال (صور)
رقص واستعراضات.. شيريهان تنشر فيديو احتفالها بالعيد
زووم

رقص واستعراضات.. شيريهان تنشر فيديو احتفالها بالعيد
انتصار السيسي مهنئة بعيد الأضحى: أسأل الله أن يملأ القلوب سلامًا والأيام
أخبار مصر

انتصار السيسي مهنئة بعيد الأضحى: أسأل الله أن يملأ القلوب سلامًا والأيام
ما تأثير تناول الترمس على الصحة ؟
نصائح طبية

ما تأثير تناول الترمس على الصحة ؟
سعر الذهب اليوم في مصر ينخفض مع بداية تعاملات أول أيام عيد الأضحى
اقتصاد

سعر الذهب اليوم في مصر ينخفض مع بداية تعاملات أول أيام عيد الأضحى

إعلان

جديد مصراوي

أخبار

المزيد

إعلان

سعر الذهب اليوم في مصر ينخفض مع بداية تعاملات أول أيام عيد الأضحى
حالة الطقس في أيام عيد الأضحى.. شبورة ورياح وفرص أمطار خفيفة