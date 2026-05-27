نشر الموسيقار أحمد أبوزهرة، نجل الفنان الراحل عبدالرحمن أبوزهرة، صورة لوالده عبر حسابه الرسمي بموقع فيسبوك.

وكتب أحمد أبوزهرة: "أول عيد من غيرك يا حبيبي مالوش طعم خالص، ربنا يرحمك ويحسن إليك ويغفرلك ويدخلك الجنة من أوسع أبوابها إنت وماما".

وفاة عبدالرحمن أبوزهرة

ورحل عن عالمنا الفنان الكبير عبدالرحمن أبوزهرة، يوم 11 مايو، بعد صراع مع المرض، عن عمر يناهز 92 عاما.

أبرز أعمال عبدالرحمن أبو زهرة

ومن أبرز أعمال الفنان الكبير عبدالرحمن أبو زهرة: "لن أعيش في جلباب أبي"، "أرض الخوف"، "عمر بن عبدالعزيز"، "الملك الأسد"، "النوم في العسل"، "كلبش"، وغيرها من الأعمال الهامة.

