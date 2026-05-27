أعلنت وزارة الثقافة عن برنامج شامل لاحتفالات عيد الأضحى المبارك، يمتد إلى مختلف المحافظات، ويجمع بين العروض المسرحية والاستعراضية والأنشطة الثقافية والفنية، في إطار رؤية تستهدف نشر البهجة وتوسيع قاعدة المستفيدين من الخدمات الثقافية.

ويشارك البيت الفني للفنون الشعبية والاستعراضية، برئاسة الفنان تامر عبد المنعم، في الاحتفالات من خلال باقة متنوعة من العروض الفنية والترفيهية التي تجمع بين فنون السيرك والعروض الشعبية والمسرحية على عدد من مسارحه بالقاهرة والمحافظات.

ويستضيف السيرك القومي بالعجوزة عروضا يومية متنوعة لفنون السيرك، إلى جانب فقرة «الوحوش المفترسة».

كما يشهد السيرك القومي بمدينة العريش تقديم 17 ليلة عرض متواصلة، تبدأ من 27 مايو الجاري وحتى 11 يونيو المقبل، ضمن فعاليات الاحتفال بعيد الأضحى بشمال سيناء.

وعلى مسرح البالون، تتواصل عروض فرقة رضا للفنون الشعبية يوم الثلاثاء من كل أسبوع، إلى جانب عروض فرق البيت الفني للفنون الشعبية والاستعراضية، فيما يستضيف المسرح العرض المسرحي «نوستالجيا 80/90» يوم الجمعة من كل أسبوع، والعرض المسرحي «غرام في الكرنك» يوم الخميس من كل أسبوع، من إنتاج فرق البيت الفني.