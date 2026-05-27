محمد الألفي أول مصري يرأس الكلية الملكية لجراحي العيون ببريطانيا

في خطوة تعكس الحضور المتزايد للكفاءات المصرية في المؤسسات الطبية الدولية، تم انتخاب العالم المصري الدكتور محمد الألفي رئيساً للكلية الملكية لجراحي العيون في المملكة المتحدة، ليصبح أول مصري يتولى هذا المنصب داخل واحدة من أعرق المؤسسات المتخصصة في طب وجراحة العيون على مستوى العالم.

وقال الألفي الثلاثاء، إن خبر انتخابه حمل له شعوراً بالفخر والاعتزاز، إلى جانب إدراكه لحجم المسؤولية المرتبطة بالمنصب الجديد، موضحاً أن الوصول إلى هذا الموقع جاء بعد منافسة انتخابية صعبة.

وأشار خلال تصريحات صحفية له، إلى أن عملية الترشح شملت اختيار 8 مرشحين عبر انتخابات جرت بين نحو 4800 عضو داخل المملكة المتحدة، لافتاً إلى أن منافسيه كانوا من أبرز الأسماء الطبية في البلاد، وأن معظمهم سبق له خوض الانتخابات أكثر من مرة.

وأوضح الألفي أنه واجه عدداً من التحديات خلال المنافسة، من بينها عامل السن، نظراً لكونه أصغر سناً مقارنة ببقية المرشحين.

وأكد رئيس الكلية المنتخب أن حصوله على المنصب جاء نتيجة ثقة زملائه بقدراته القيادية، مشيراً إلى عزمه العمل على تطوير الخدمات الطبية خلال فترة رئاسته. كما أوضح أن شعار "خد مصر جواك" كان من أبرز الدوافع التي منحته الإصرار على التميز في مسيرته المهنية.

وأضاف أنه مر بفترة طويلة من العمل المكثف والجهد الكبير، معتبراً أن تلك التجربة كانت مصدر سعادة بالنسبة له.

وتأسست الكلية الملكية لجراحي العيون في المملكة المتحدة قبل أكثر من 200 عام، وتعد المرجعية الأهم في تخصص طب وجراحة العيون، ويتم اختيار رئيسها من بين كبار الجراحين الذين قدموا إسهامات علمية وإدارية بارزة داخل مجلس إدارة الكلية.

وشهدت مراسم التنصيب حضوراً طبياً وأكاديمياً واسعاً، في مشهد عكس التقدير للمسيرة العلمية والمهنية للدكتور محمد الألفي، التي انطلقت من الجامعات المصرية وصولاً إلى قيادة واحدة من أبرز المؤسسات العالمية المتخصصة في طب وجراحة العيون.

ويعد انتخاب الألفي لرئاسة الكلية الملكية البريطانية لطب وجراحة العيون مؤشراً على تنامي حضور الكفاءات المصرية والعربية في الساحات الطبية الدولية، إلى جانب الدور الذي يؤديه الأطباء المصريون في تطوير القطاع الطبي على مستوى العالم.