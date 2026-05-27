في أول أيام العيد.. محافظ القليوبية يطمئن على إجراءات الذبح داخل المجازر

وسط أجواء من الفرحة والروحانية، احتفل أهالي وزوار مدينة سانت كاترين بمحافظة جنوب سيناء بعيد الأضحى المبارك، في مشهد يجمع بين البهجة والطابع الديني المميز للمدينة.

توزيع العيدية والهدايا على الأطفال



حرص مبروك الغمريني، رئيس مدينة سانت كاترين، على تقديم التهاني للأهالي وزوار المدينة من مختلف الجنسيات، إلى جانب توزيع العيدية والهدايا على الأطفال، وسط أجواء احتفالية مبهجة عكست روح العيد.

استقبال أكثر من 1200 سائح



وأوضح رئيس المدينة أنه جرى توفير جميع الخدمات بالمدينة وتأمينها على أعلى مستوى لاستقبال السائحين، مشيرًا إلى أن سانت كاترين استقبلت اليوم أكثر من 1200 سائح من مختلف الجنسيات، وتم تفويجهم لتنفيذ برامجهم السياحية.

متابعة المخابز ودير سانت كاترين



وأشار إلى أنه قام بتفقد المخابز لمتابعة جودة الخبز المقدم للمواطنين ومدى مطابقته للمواصفات، إلى جانب متابعة دير سانت كاترين للوقوف على انتظام حركة دخول السائحين وتيسير زيارتهم.

تكثيف النظافة ورفع درجة الاستعداد



وأكد رئيس المدينة استمرار تكثيف حملات النظافة ورفع المخلفات على مدار اليوم، مع رفع درجة الاستعداد والتواصل المستمر مع غرفة العمليات الرئيسية بديوان عام المحافظة، والتنسيق مع شركات المياه والكهرباء لضمان استمرار تقديم الخدمات خلال أيام العيد.