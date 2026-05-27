إعلان

فرحة العيد في سانت كاترين.. رئيس المدينة يوزع الهدايا على الأطفال (صور)

كتب : رضا السيد

11:11 ص 27/05/2026 تعديل في 11:11 ص
  • عرض 3 صورة
  • عرض 3 صورة
    توزيع العدية
  • عرض 3 صورة
    توزيع عدية وهدايا على الأطفال

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

وسط أجواء من الفرحة والروحانية، احتفل أهالي وزوار مدينة سانت كاترين بمحافظة جنوب سيناء بعيد الأضحى المبارك، في مشهد يجمع بين البهجة والطابع الديني المميز للمدينة.

توزيع العيدية والهدايا على الأطفال


حرص مبروك الغمريني، رئيس مدينة سانت كاترين، على تقديم التهاني للأهالي وزوار المدينة من مختلف الجنسيات، إلى جانب توزيع العيدية والهدايا على الأطفال، وسط أجواء احتفالية مبهجة عكست روح العيد.

استقبال أكثر من 1200 سائح


وأوضح رئيس المدينة أنه جرى توفير جميع الخدمات بالمدينة وتأمينها على أعلى مستوى لاستقبال السائحين، مشيرًا إلى أن سانت كاترين استقبلت اليوم أكثر من 1200 سائح من مختلف الجنسيات، وتم تفويجهم لتنفيذ برامجهم السياحية.

متابعة المخابز ودير سانت كاترين


وأشار إلى أنه قام بتفقد المخابز لمتابعة جودة الخبز المقدم للمواطنين ومدى مطابقته للمواصفات، إلى جانب متابعة دير سانت كاترين للوقوف على انتظام حركة دخول السائحين وتيسير زيارتهم.

تكثيف النظافة ورفع درجة الاستعداد


وأكد رئيس المدينة استمرار تكثيف حملات النظافة ورفع المخلفات على مدار اليوم، مع رفع درجة الاستعداد والتواصل المستمر مع غرفة العمليات الرئيسية بديوان عام المحافظة، والتنسيق مع شركات المياه والكهرباء لضمان استمرار تقديم الخدمات خلال أيام العيد.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

جنوب سيناء سانت كاترين عيد الأضحى

فيديو قد يعجبك

أحدث الموضوعات

بسبب "يا جعان".. جمهور الأهلي يهاجم عصام الحضري والزملكاوية يدافعون
رياضة محلية

بسبب "يا جعان".. جمهور الأهلي يهاجم عصام الحضري والزملكاوية يدافعون
فرحة العيد في سانت كاترين.. رئيس المدينة يوزع الهدايا على الأطفال (صور)
أخبار المحافظات

فرحة العيد في سانت كاترين.. رئيس المدينة يوزع الهدايا على الأطفال (صور)
20 صورة لنجوم الفن بملابس الإحرام أثناء أداء مناسك الحج
زووم

20 صورة لنجوم الفن بملابس الإحرام أثناء أداء مناسك الحج
متحدث الرئاسة ينشر صور أداء الرئيس السيسي صلاة العيد بالعاصمة الجديدة
أخبار مصر

متحدث الرئاسة ينشر صور أداء الرئيس السيسي صلاة العيد بالعاصمة الجديدة
أحمد عبدالرحمن أبوزهرة في رسالة مؤثرة لوالده: "أول عيد من غيرك مالوش طعم"
زووم

أحمد عبدالرحمن أبوزهرة في رسالة مؤثرة لوالده: "أول عيد من غيرك مالوش طعم"

إعلان

جديد مصراوي

أخبار

المزيد

إعلان

سعر الذهب اليوم في مصر ينخفض مع بداية تعاملات أول أيام عيد الأضحى
حالة الطقس في أيام عيد الأضحى.. شبورة ورياح وفرص أمطار خفيفة