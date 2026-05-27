بعد طرح الشهادات 17.5%.. هل تسحب السيولة من البورصة؟

كتب : ميريت نادي

09:30 ص 27/05/2026

أكد خبراء ومحللون بسوق المال، خلال حديثهم مع "مصراوي"، أن طرح البنوك مؤخراً لشهادات ادخار بعوائد تتراوح بين 17.25% و19.5% لن يشكل تهديداً كبيراً لأداء البورصة المصرية، مشيرين إلى أن الطفرة السعرية التي شهدتها الأسهم مؤخراً جعلت من سوق المال الخيار الاستثماري الأكثر جاذبية وقدرة على مواجهة التضخم مقارنة بالأوعية الادخارية التقليدية.

وكانت البنوك قد توسعت خلال شهر مايو الجاري، في طرح أوعية ادخارية لأجل ثلاث سنوات بعوائد تصل 17.5% للعائد الثابت و19.5% للعائد المتغير في خطوة استهدفت حماية أموال المودعين من ضغوط التضخم المتصاعد، وتقديم بدائل استثمارية قوية قادرة على منافسة جاذبية الاستثمار في العقارات والمعدن الأصفر.
بدائل استثمارية وزيادة قياسية في السيولة

قالت حنان رمسيس، عضو مجلس إدارة شركة "الحرية لتداول الأوراق المالية"، إن الارتفاعات القياسية الأخيرة في أسعار الأسهم قلصت من جاذبية الفوائد البنكية، مما دفع المستثمرين للبحث عن بدائل ذات عوائد أعلى داخل سوق المال.

وأضافت رمسيس أن هذه الانتعاشة أعادت شريحة واسعة من الأفراد والمستثمرين الذين عانوا من خسائر سابقة أو كانوا يترددون في دخول السوق، لافتةً إلى أن تنوع الأدوات الاستثمارية بالبورصة مثل صناديق المؤشرات، وصناديق الاستثمار في المعادن كالذهب والفضة أتاح خيارات متعددة تناسب كافة مستويات المخاطرة.

وأشارت إلى أن دخول سيولة ضخمة عززت من عمق السوق وقوته، مرجعة ذلك إلي إقبال الشباب والمستثمرين الجدد للاستثمار في البورصة، حيث قفزت أعداد المتعاملين بنسبة قياسية بلغت نحو 404%.
تأثير محدود وموسم أرباح يدعم الأسهم

قال حسام عيد، عضو مجلس إدارة شركة "كابيتال فاينانشال"، أن تأثير الشهادات الجديدة سيكون "محدوداً ومؤقتاً"، ولن يؤدي إلى خروج جماعي لرؤوس الأموال من البورصة.
وأوضح عيد أن تزامن هذه الطروحات مع موسم إعلان نتائج أعمال الشركات وتوزيعات الأرباح النقدية يمنح الأسهم أفضلية واضحة مقابل عوائد الشهادات الثابتة.

وأشار عيد إلى أن سعر الفائدة يمثل دائماً "البوصلة" الرئيسية لتحركات رؤوس الأموال، حيث من الممكن تحول السيولة نحو أدوات الدخل الثابت كلما ارتفعت عوائدها، إلا أن جاذبية أرباح الشركات في الوقت الحالي تفوق مغريات تلك الأدوات الاستثمارية التقليدية.
وأكد أن السوق تأثر بالفعل بشكل طفيف جراء طرح هذه الشهادات خلال الجلسات السابقة، حيث شهد المؤشر الرئيسي عمليات جني أرباح هادئة بعد أن سجل مستويات قياسية تاريخية، مدفوعاً بالطفرة السعرية الكبيرة التي حققها عدد من الأسهم القيادية المدرجة.

