20 صورة لنجوم الفن بملابس الإحرام أثناء أداء مناسك الحج

كتب : معتز عباس

10:00 ص 27/05/2026
    تامر عاشور وزوجته اثناء اداء مناسك الحج
    احمد حاتم والداعية مصطفى عاطف اثناء اداء مناسك الحج
    نجوم الفن اثناء اداء مناسك الحج
    تامر عاشور وعمرو وهبة اثناء اداء مناسك الحج
    تامر عاشور وعمرو وهبة اثناء اداء مناسك الحج
    درة أثناء اداء مناسك الحج
    درة وزوجها أثناء اداء مناسك الحج
    سامح حسين أثناء اداء مناسك الحج
    محمد رمضان في الحج
    درة أثناء اداء مناسك الحج
    محمد رمضان واسرته اثناء اداء مناسك الحج
    محمد رمضان وعمرو الليثي
    محمد هنيدي أثناء اداء مناسك الحج
    عمرو وهبة اثناء اداء مناسك الحج
    مفيدة شيحة اثناء اداء مناسك الحج
    نور قدري تؤدي مناسك الحج (1)
    نور قدري تؤدي مناسك الحج
    ياسمين عبدالعزيز أثناء اداء مناسك الحج
    ياسمين عبدالعزيز في الحج
    نور قدري تؤدي مناسك الحج

يتوافد هذا العام عدد كبير من نجوم الفن إلى الأراضي المقدسة بالمملكة العربية السعودية لأداء فريضة الحج، حيث حرص العديد من المشاهير على مشاركة متابعيهم لحظات إيمانية مميزة من رحلتهم لأداء الركن الخامس من أركان الإسلام.

وضمت قائمة النجوم المتواجدين في المشاعر المقدسة الفنانة درة برفقة زوجها رجل الأعمال هاني سعد، إلى جانب أحمد حاتم، ومحمد هنيدي، وعمرو وهبة، وتامر عاشور، بالإضافة إلى الإعلاميات أسماء إبراهيم، ومفيدة شيحة، وريهام سعيد، ودعاء فاروق، ودعاء عامر، نور قدري، ومحمد رمضان.

نجوم الفن بملابس الإحرام

وظهر الفنانون والإعلاميون بملابس الإحرام البيضاء وسط أجواء يسودها الهدوء والسكينة، حيث حرصوا على أداء المناسك والدعاء في أجواء إيمانية مميزة، تعكس روحانية هذه الأيام المباركة ومكانتها الخاصة لدى المسلمين من مختلف أنحاء العالم.

ومع إشراقة صباح يوم عرفة، توافدت جموع الحجاج إلى مسجد نمرة بمشعر عرفات لأداء صلاتي الظهر والعصر جمعًا وقصرًا، والاستماع إلى خطبة عرفة، حيث تتجلى مشاهد التضرع والخشوع في هذا اليوم المبارك.

