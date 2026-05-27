سعر الذهب اليوم في مصر ينخفض مع بداية تعاملات أول أيام عيد الأضحى

كتب : أحمد الخطيب

09:42 ص 27/05/2026

سعر الذهب

انخفض سعر الذهب في مصر بنحو 5 جنيهات خلال بداية تعاملات الأربعاء، أول أيام عيد الأضحى 27-5-2026، مقارنة بمستواه بنهاية التعاملات المسائية أمس.

سعر الذهب اللحظي

انخفض سعر الذهب عيار 14 إلى 4540 جنيهًا للجرام.

وتراجع سعر الذهب عيار 18 إلى 5837 جنيهًا للجرام.

وهبط سعر الذهب عيار 21 إلى 6810 جنيهات للجرام.

وانخفض سعر الذهب عيار 24 إلى 7782 جنيهًا للجرام.

سعر الجنيه الذهب

وتراجع سعر الجنيه الذهب نحو 54480 جنيهًا وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه.

سعر سبيكة الذهب

سعر سبيكة الذهب 10 جرام سجل نحو 77820 جنيهًا.

سعر الأونصة (الأوقية) تحتوي على 31.1 جرام سجل نحو 242020 جنيهًا.

سعر سبيكة الذهب 50 جرام سجل نحو 389100 جنيه.

وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في السبيكة، ويحدد سعر السبيكة بناء على سعر جرام عيار 24.

سعر الذهب عالميًا

وانخفض سعر الذهب عالميًا بنسبة 0.02% إلى نحو 4507 دولار للأونصة، (وتعادل الأوقية نحو 31.1 جرام من عيار ذهب 24)، وفقا لآخر تحديث لبيانات وكالة بلومبرج.

