أعلنت وزارة الثقافة عن برنامج شامل لاحتفالات عيد الأضحى المبارك، يمتد إلى مختلف المحافظات، ويجمع بين العروض المسرحية والاستعراضية والأنشطة الثقافية والفنية، في إطار رؤية تستهدف نشر البهجة وتوسيع قاعدة المستفيدين من الخدمات الثقافية.

وعن هذا البرنامج، قالت الدكتورة جيهان زكي، وزيرة الثقافة، إن وزارة الثقافة تستقبل عيد الأضحى المبارك ببرنامج فني وثقافي شامل يمتد إلى مختلف محافظات الجمهورية، ويضم باقة من العروض المسرحية والاستعراضية والأنشطة الثقافية والفنية، في إطار سعيها إلى نشر البهجة وإتاحة الفنون أمام الجمهور، وترسيخ دور الثقافة في تشكيل الوعي وتعزيز قيم الجمال في المجتمع.

وأشارت الدكتورة جيهان زكي إلى أن الوزارة تضع في مقدمة أولوياتها تحقيق العدالة الثقافية والوصول بالخدمة الثقافية إلى جميع ربوع مصر، عبر مبادرات متنوعة من بينها مسرح التجوال و«شارع الفن» والمكتبات المتنقلة و«سينما الشعب» والفعاليات الفنية في محطات المترو، إلى جانب العمل على إطلاق مبادرات جديدة يجري الإعداد لها، بما يضمن وصول الثقافة إلى كل مواطن أينما كان، ونشر الوعي والجمال في الفضاء العام.

وضمن احتفالات وزارة الثقافة، أعدت الهيئة العامة لقصور الثقافة، برئاسة الفنان هشام عطوة، برنامجا فنيا وثقافيا حافلا احتفالا بعيد الأضحى المبارك بالقاهرة والمحافظات، يتضمن أكثر من 65 عرضا فنيا، و3 عروض مسرحية، و3 أفلام سينمائية جديدة، إلى جانب 40 نشاطا ثقافيا وفنيا للأطفال والكبار، تشمل ورش الحكي والفنون التشكيلية واللقاءات التثقيفية.

ويشهد برنامج الاحتفالات هذا العام تنوعًا كبيرًا، بمشاركة فرق الموسيقى العربية والفنون الشعبية والإنشاد الديني، إلى جانب عروض الأطفال وذوي الهمم والمسرح المتنقل، فضلا عن استمرار مشروع «سينما الشعب» في 21 موقعًا ثقافيًا بـ17 محافظة، وللمرة الأولى بقصري ثقافة حلوان والغردقة، بسعر موحد 40 جنيهًا، لعرض أحدث أفلام عيد الأضحى يوميا من العاشرة صباحا حتى منتصف الليل، في إطار جهود وزارة الثقافة لإتاحة الخدمة السينمائية بأسعار مناسبة وتوسيع نطاق العدالة الثقافية.

ويستضيف مسرح السامر بالعجوزة حفلات فنية يومية اعتبارا من ثاني أيام العيد، بمشاركة فرقة كورال الجيزة، وفرقة قصور الثقافة لأغاني الشباب، والفرقة المصرية للموسيقى والغناء.

كما تقدم الهيئة برنامج «فرحة وابتسامة» بمناطق الإسكان البديل، متضمنا ورشا فنية وعروضا للأراجوز والتنورة والعرائس، في مناطق أهالينا والمحروسة والخيالة والأسمرات ومعا وحدائق أكتوبر.

وتشهد المحافظات عددا كبيرا من الفعاليات الفنية والثقافية، حيث تستضيف الجيزة فعاليات المسرح المتنقل بمركز شباب كرداسة، وفي الفيوم تقام عروض لفرق الموسيقى العربية وعرب الفيوم البدوية وكورال الطفل، فيما تشهد القليوبية احتفالات فنية وورشا تشكيلية بشبين القناطر والقناطر الخيرية.

وفي بني سويف تقديم عرضا لفرقة أبو صير للآلات الشعبية، بينما تنظم هيئة قصور الثقافة في سوهاج عددا من الفعاليات بدور الرعاية ومعهد الأورام وحديقة الثقافة، تتضمن عروضا للإنشاد الديني والفنون الشعبية والبلياتشو.

وفي الوادي الجديد تتواصل عروض الفرق التلقائية وكورال الأطفال، بينما تستضيف المنيا عروضا لفرق الفنون الشعبية والموسيقى العربية، وتقدم السويس احتفالية لذوي الهمم وعروضا للآلات الشعبية.

كما تشهد الإسماعيلية وبورسعيد وشمال وجنوب سيناء عروضا فنية ومسرحية للأطفال، إلى جانب حفلات للإنشاد الديني والفنون الشعبية، فيما تستضيف المنوفية والإسكندرية ومطروح والبحيرة حفلات موسيقية وعروضا غنائية وفلكلورية متنوعة.

وتتواصل الاحتفالات في الأقصر والبحر الأحمر وأسوان وقنا والشرقية والدقهلية وكفر الشيخ ودمياط، عبر عروض فنية ومسرحية وورش للأطفال ولقاءات تثقيفية، بمشاركة فرق الموسيقى العربية والفنون الشعبية والإنشاد الديني، احتفاءً بالعيد وإدخال البهجة على مختلف الفئات العمرية.