أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، في بيان صحفي تفاصيل حالة الطقس المتوقعة خلال إجازة عيد الأضحى المبارك، في الفترة من الأربعاء 27 مايو 2026 وحتى الأحد 31 مايو 2026.

وأوضحت الهيئة أنه يسود طقس معتدل الحرارة في ساعات الصباح الباكر على مختلف الأنحاء، بينما يكون مائلًا للحرارة خلال ساعات النهار على السواحل الشمالية، وحارًا على الوجه البحري والقاهرة الكبرى وشمال الصعيد، في حين يكون شديد الحرارة على جنوب الصعيد، على أن تعود الأجواء للاعتدال وتميل إلى البرودة ليلًا.

وفيما يتعلق بالظواهر الجوية، أشارت الهيئة إلى تكون شبورة مائية خلال الفترة من الساعة الرابعة وحتى الثامنة صباحًا، على بعض الطرق المؤدية من وإلى شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد ومدن القناة ووسط سيناء، وقد تكون كثيفة أحيانًا على بعض الطرق، بما قد يؤثر على مستوى الرؤية الأفقية في الصباح الباكر.

وأضافت الهيئة أن هناك فرصًا ضعيفة لسقوط أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري، وتكون على فترات متقطعة وغير مؤثرة على الأنشطة اليومية.

كما توقعت الهيئة نشاطًا للرياح على أغلب أنحاء الجمهورية على فترات متقطعة، بما يساهم في تلطيف الأجواء خاصة خلال فترات الليل.

وأشارت التوقعات إلى أن درجات الحرارة العظمى على القاهرة الكبرى ستتراوح ما بين 31 إلى 32 درجة مئوية خلال فترة الإجازة.

وشددت الهيئة على عدد من الإرشادات للمواطنين، أبرزها توخي الحذر أثناء القيادة في ساعات الصباح الباكر بسبب الشبورة المائية، ومتابعة النشرات الجوية اليومية، وتجنب التعرض المباشر لأشعة الشمس لفترات طويلة وقت الظهيرة، مع التأكيد على أن الأجواء تسمح بممارسة مختلف الأنشطة اليومية والبحرية بشكل طبيعي.