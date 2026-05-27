أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، في بيان رسمي، تفاصيل حالة الطقس المتوقعة خلال ثاني أيام عيد الأضحى المبارك، يوم الخميس.

ويسود طقس معتدل الحرارة في ساعات الصباح الباكر، مائل للحرارة نهارًا على السواحل الشمالية، وحار على القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد، بينما يكون شديد الحرارة على جنوب الصعيد، على أن يسود طقس معتدل إلى مائل للبرودة ليلًا على مختلف الأنحاء.

وأشارت الهيئة إلى تكوّن شبورة مائية خلال الفترة من الرابعة حتى الثامنة صباحًا على بعض الطرق المؤدية من وإلى مناطق شمال البلاد، وصولًا إلى القاهرة الكبرى ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد، وقد تكون كثيفة أحيانًا على بعض الطرق، بما يؤثر على مستوى الرؤية الأفقية في الساعات الأولى من النهار.

وأضافت الأرصاد أن هناك فرصًا لسقوط أمطار خفيفة على فترات متقطعة يوم الخميس 28 مايو على بعض مناطق السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري، مع استمرار نشاط الرياح على أغلب أنحاء الجمهورية خلال الفترة من الخميس وحتى الإثنين 1 يونيو، على فترات متقطعة.

وفيما يتعلق بدرجات الحرارة، تتراوح العظمى في القاهرة الكبرى والوجه البحري بين 31 و33 درجة، بينما تتراوح في السواحل الشمالية بين 25 و28 درجة، وفي شمال الصعيد بين 34 و36 درجة، وتصل في جنوب الصعيد إلى ما بين 37 و40 درجة، مع اختلافات طفيفة من يوم لآخر خلال فترة العيد.

وأكدت الهيئة العامة للأرصاد الجوية أهمية متابعة النشرات الجوية والتحديثات أولًا بأول، نظرًا لتغيرات الحالة الجوية خلال تلك الفترة، مشددة على ضرورة توخي الحذر أثناء القيادة في ساعات الصباح الباكر بسبب الشبورة المائية.