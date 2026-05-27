حرص اللواء عبد الله عبد العزيز محافظ بني سويف، على تهنئة أهالي وقيادات المحافظة بمناسبة عيد الأضحى المبارك، داعيًا المولى عز وجل أن يعيده على الجميع بالخير واليمن والبركات، في ظل قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي.

جاء ذلك عقب أداء شعائر صلاة العيد بساحة مسجد عمر بن عبد العزيز بمدينة بني سويف، بحضور عددا من القيادات التنفيذية والأمنية، من بينهم بلال حبش نائب المحافظ، وكامل علي غطاس السكرتير العام، واللواء أحمد جمال الدين السكرتير العام المساعد، ولفيف من القيادات.

ترجمة خطبة العيد بلغة الإشارة لذوي الإعاقة السمعية

وألقى خطبة العيد الدكتور سعيد حامد وكيل وزارة الأوقاف، فيما أمّ المصلين الشيخ محمد عثمان إمام وخطيب المسجد، وشهدت الصلاة ترجمة الخطبة إلى لغة الإشارة، ضمن مبادرة المحافظة بالتعاون مع مديرية الأوقاف للتيسير على ذوي الإعاقة السمعية ودمجهم في المجتمع.

أجواء احتفالية وتنظيم مروري مكثف

وجرت شعائر صلاة عيد الأضحى وسط أجواء من الفرحة والبهجة، مع تكثيف التواجد الأمني والخدمات المرورية بمحيط الساحة لتأمين المصلين وتنظيم الحركة المرورية.

شهدت الساحة مشاركة مجتمعية من عدد من الشباب وأعضاء منظمات المجتمع المدني، الذين قاموا بتوزيع الشيكولاته على الأطفال والمواطنين احتفالًا بعيد الأضحى المبارك.

الأوقاف تخصص 161 ساحة لصلاة عيد الأضحى ببني سويف

كانت مديرية الأوقاف قد أعلنت انتهاء استعداداتها لاستقبال عيد الأضحى المبارك، من خلال تخصيص 161 ساحة و322 إمامًا وخطيبًا لأداء صلاة العيد بمختلف مراكز ومدن وقرى المحافظة، بالتنسيق مع الجهات المعنية، لضمان أداء الصلاة في أجواء آمنة ومنظمة.