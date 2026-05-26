هنأ نقيب السادة الأشراف، الرئيس عبدالفتاح السيسي، والشعب المصري، والأمتين العربية والإسلامية بحلول «عيد الأضحى المبارك».

وأكد محمود الشريف نقيب السادة الأشراف، أن هذه المناسبة الكريمة ستظل رمزًا للتضحية والفداء وطاعة الله عز وجل، داعيًا إلى ضرورة إحياء قيم التسامح والأخوة وتجديد أواصر الحب، واستلهام معاني الوحدة والمحبة والسلام.

ودعا نقيب السادة الأشراف، إلى وحدة الصف، والوقوف خلف القيادة السياسية، ودعم كافة القرارات والإجراءات التي تتخذها لحماية الأمن القومي للبلاد، في ظل التطورات التي يمر بها العالم.

ودعا نقيب السادة الأشراف، المولى عز وجل أن يجعل أيام العيد أيامَ فرح وبركة على المصريين جميعًا، وأن يديم على بلادنا نعمتي الأمن والأمان، وأن يعم الأمن والسلام على العالم أجمع.