زلزال بقوة 4.8 ريختر يضرب العاصمة الباكستانية

كتب : مصراوي

12:08 ص 27/05/2026

مقياس ريختر

ضرب زلزال بقوة 4.8 درجة على مقياس ريختر العاصمة الباكستانية "إسلام آباد" وولاية بنجاب.
وأفادت فرق الإنقاذ الباكستاني، حسبما أوردت شبكة "جيونيوز" الإخبارية اليوم، بوفاة فتى "13 عامًا" إثر انهيار منزل في منطقة جلال بور شريف بمحافظة جيلوم.
وأكدت شبكة "جيونيوز، أن السلطات الباكستانية، أبلغت عن أضرار لحقت بالعديد من المنازل في "بيند دادان خان" والمناطق المحيطة بها.

ووفقًا لبيان صحفي صادر عن المركز الوطني لرصد الزلازل في باكستان، سُجّل زلزال بقوة 4.8 درجة على مقياس ريختر في تمام الساعة 7:06 مساءً يوم الثلاثاء بالتوقيت المحلي.
وأوضح أن الزلزال وقع على عمق 12 كيلومترًا وكان مركزه على بُعد 58 كيلومترًا جنوب غرب جيلوم.، حيث شعر السكان بالهزات الأرضية في إسلام آباد، ولاهور، وجوجرانوالا، وجهيلوم، وأوكارا، وشيخوبورا، ومندي بهاء الدين، والمناطق المجاورة، مما تسبب في حالة من الذعر بين السكان.

