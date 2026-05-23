الزراعة: 466 مجزرًا حكوميًا للذبح المجان خلال عيد الأضحى

كتب : داليا الظنيني

07:22 م 23/05/2026

ذبح الأضاحي

أعلن الدكتور خالد جاد، المتحدث باسم وزارة الزراعة، فتح جميع المجازر الحكومية على مستوى الجمهورية أمام المواطنين بالمجان، مع تشديد الرقابة لمنع الذبح في الشوارع.

وأوضح جاد في مداخلة على قناة "مودرن"، أن الوزارة قررت فتح نحو 466 مجزرًا حكوميًا، لتقديم خدمات الذبح مجاناً مع إشراف طبي بيطري كامل.

وأشار إلى أن الوزارة طرحت نحو 16 ألف رأس من الأضاحي من عجول وجاموس وأغنام، تم حجزها بالكامل.

ولفت إلى أن "اللحوم البلدية المتاحة في المنافذ أسعارها تتراوح بين 280 و370 جنيهًا للكيلو حسب القطعية والسن، بمتوسط 320 جنيهًا، أي أقل من السوق الخارجي بـ25%".

وأكد المتحدث باسم وزارة الزراعة، أن هذه المنافذ متوفرة في جميع مديريات الزراعة بمختلف المحافظات، لضمان وصول السلع بأسعار مناسبة.

وشدد المتحدث باسم وزارة الزراعة على أن الذبح في الشوارع أو إعاقة الطرق العامة يعرض المخالفين للمساءلة القانونية والملاحقة القضائية.

