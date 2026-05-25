بسبب الحمى القلاعية في إسرائيل.. قرار حاسم من وزارة الزراعة المصرية

كتب- محمد ممدوح:

11:51 م 25/05/2026

أصدرت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي تعليمات بمنع مرور رؤوس الماشية الحية من شمال سيناء إلى باقي محافظات الجمهورية عبر أنفاق قناة السويس، على أن يتم السماح بمرورها بعد الذبح فقط، وذلك عقب خضوعها للكشف البيطري والتأكد من خلوها من الأمراض، وعلى رأسها الحمى القلاعية، بحسب مصدر مسؤول بالوزارة لـ«مصراوي».

وأرجع المصدر، الذي طلب عدم نشر اسمه، القرار إلى رصد حالات إصابة بالحمى القلاعية في إسرائيل، مؤكدًا أن الإجراء يأتي في إطار التدابير الوقائية الهادفة إلى منع انتقال العدوى وحماية الثروة الحيوانية في باقي المحافظات.

وأضاف أن القرار يشمل أيضًا رؤوس الماشية التابعة لوزارة الزراعة، والتي سيتم التعامل معها وفق الاشتراطات البيطرية نفسها، دون استثناء، بما يضمن تطبيق الإجراءات على جميع الحالات المتداولة عبر الأنفاق.

وفي وقت سابق، واصلت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، أعمال الحملة القومية لتحصين الماشية ضد مرضي الحمى القلاعية وحمى الوادي المتصدع، والتي انطلقت يوم الثلاثاء الموافق 28 أبريل الماضي، وتنفيذها الهيئة العامة للخدمات البيطرية، حيث بلغ إجمالي ما تم تحصينه حتى الآن 5,840,800 جرعة تحصينية على مستوى قرى ومراكز الجمهورية.

ويأتي ذلك في إطار توجيهات علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، بضرورة تكثيف جهود الوقاية وحماية الثروة الحيوانية من الأمراض الوبائية، بما يسهم في دعم الأمن الغذائي وتحقيق التنمية المستدامة، حيث تواصل فرق التحصين الميدانية تنفيذ أعمال الحملة بكفاءة وانتظام في جميع المحافظات.

بسبب الحمى القلاعية في إسرائيل.. قرار حاسم من وزارة الزراعة المصرية

