وقع الدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة، والمهندس خالد صديق رئيس صندوق التنمية الحضرية مذكرتي تفاهم بشأن إعداد الرؤية والمخطط التنموى لمناطق القاهرة التاريخية المسجلة باليونسكو، وإعداد المخطط التفصيلي لمنطقة السيدة زينب.

شهد التوقيع م. أشرف منصور نائب المحافظ للمنطقة الجنوبية، ود. أحمد أنور عطية العدل نائب المحافظ للمنطقة الغربية، وعدد من قيادات المحافظة والصندوق.

وأكد محافظ القاهرة أن مذكرة التفاهم الأولى تهدف إلى تنسيق التعاون المشترك لإعداد الرؤية، والمخطط التنموي الشامل لمنطقة القاهرة التاريخية بكامل حدودها المعتمدة، وذلك في إطار جهود الدولة لإعادة تطوير المنطقة واستعادة دورها الحضاري والثقافي والاقتصادي ،خاصة وأن القاهرة التاريخية أحد المواقع المسجلة على قائمة التراث العالمي لدى اليونسكو، بما يحقق التكامل بين المشروعات والتداخلات الجارية، والمستقبلية التي تنفذها جهات الدولة المختلفة، ويضمن الحفاظ على القيمة التراثية، والعمرانية للموقع.

وأضاف محافظ القاهرة أن مذكرة التفاهم الثانية تهدف إلى إرساء التعاون المشترك بين الطرفين لإعداد الرؤية والمخطط التنموي الشامل لمنطقة السيدة زينب بكامل حدود اعادة التخطيط ( مناطق فم الخليج ، والديورة ، وسوق الحتت، ومحيط مستشفى 57357، وأرض جوزيل) بما يشمل المراحل القائمة، والمستقبلية، ووضع إطار تنموي متكامل لمراحل التنفيذ.