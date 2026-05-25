أكد الدكتور إبراهيم صابر، محافظ القاهرة، رفع درجة الاستعداد القصوى بكافة الأحياء ومديريات الخدمات، مع إلغاء الإجازات، استعدادًا لاستقبال عيد الأضحى المبارك.

جاء ذلك خلال اجتماع المجلس التنفيذي لمحافظة القاهرة، لمتابعة الاستعدادات الخاصة بالعيد، بحضور نواب المحافظ للمناطق الأربع، ومديري مديريات الخدمات، ورؤساء الأحياء، وعدد من قيادات المحافظة.

القاهرة ترفع درجة الاستعداد القصوى استعدادًا لعيد الأضحى

وأشار محافظ القاهرة إلى أن مركز الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة، وغرفة العمليات المركزية بالمحافظة، يعملان على مدار 24 ساعة طوال إجازة العيد، كما تم ربطهما بغرف عمليات المديريات الخدمية والأحياء لمتابعة تقديم الخدمات للمواطنين بسهولة ويسر.

وأوضح أن المواطنين يمكنهم التواصل مع غرفة العمليات المركزية عبر الخط الساخن 15496 أو رقم 114 للإبلاغ عن أي مشكلات تتعلق بالخدمات، مؤكدًا التعامل الفوري مع البلاغات.

وشدد المحافظ على رؤساء الأحياء بضرورة التواجد الميداني المستمر طوال أيام العيد، مع تنظيم ورديات عمل على مدار الساعة لضمان توافر الخدمات للمواطنين.

محافظ القاهرة يوجه بمنع البناء المخالف في عيد الأضحى

وأكد المحافظ رفع درجة الاستعداد داخل الأجهزة التنفيذية وإدارة المتغيرات المكانية للتصدي لأي محاولات للبناء المخالف خلال إجازة العيد، مشددًا على التعامل الحاسم والفوري مع أي مخالفات أو تعديات، ومحاسبة المقصرين في أعمال المتابعة.

وفيما يتعلق بتوفير السلع والخدمات، وجه محافظ القاهرة مديرية التموين بتكثيف المرور على المخابز للتأكد من إنتاج الخبز بالمواصفات والأوزان القانونية وتوفيره بالمناطق ذات الكثافات العالية، مؤكدًا اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتوفير السلع الغذائية خلال العيد.

توجيهات بتشديد الرقابة على الأسواق والمحلات بالقاهرة

كما طالب الأجهزة التنفيذية بتشديد الرقابة على الأسواق والمحال العامة لمنع الاستغلال واحتكار السلع وضبط الأسعار.

وشدد المحافظ على مديريات الطب البيطري والصحة والتموين ومباحث التموين بتنفيذ حملات مشتركة على منافذ بيع اللحوم الطازجة والمجمدة للتأكد من صلاحيتها للاستهلاك الآدمي، مع تكثيف حملات منع الذبح خارج المجازر حفاظًا على الصحة العامة.

وفي ملف النظافة، وجه محافظ القاهرة بتكثيف حملات النظافة ورفع المخلفات، خاصة بمحيط ساحات صلاة العيد والحدائق والمتنزهات والمحاور الرئيسية، مع مراجعة أعمدة الإنارة وإجراء أعمال الصيانة اللازمة وفقًا لتعليمات ترشيد استهلاك الكهرباء.

وأكد المحافظ التنسيق الكامل مع مديرية الصحة وهيئة الإسعاف للتأكد من جاهزية المستشفيات والمراكز الطبية، وتوافر الأدوية وأطقم الأطباء والتمريض للتعامل مع أي حالات طارئة.

كما وجه مديرية الصحة برفع درجة الاستعداد القصوى بالمستشفيات وإلغاء إجازات الأطباء، مع تكثيف الحملات الصحية على الأسواق وأماكن بيع اللحوم للتأكد من الالتزام بالاشتراطات الصحية والبيئية.

خطة النقل العام بالقاهرة خلال عيد الأضحى

فيما يتعلق بالنقل والمواصلات، شدد المحافظ على هيئة النقل العام بزيادة عدد الأتوبيسات وتقليل زمن التقاطر خلال فترة العيد لمواجهة الكثافات ومنع التكدس، مع تجهيز وحدات طوارئ بجراجات الهيئة والدفع بسيارات إضافية عند الحاجة.

وأكد ضرورة متابعة مواقف النقل العام والسرفيس ومواقف الأقاليم لمنع استغلال المواطنين أو زيادة تعريفة الركوب.

ووجه المحافظ بتنظيم حملات بالتنسيق مع شرطة المرافق لرفع الإشغالات والباعة الجائلين، خاصة بمحيط الحدائق والمتنزهات، إلى جانب التنسيق مع شرطة المسطحات المائية لإحكام الرقابة على المراسي النيلية والتأكد من الالتزام بإجراءات السلامة وحمولات المراكب.

وأشار محافظ القاهرة إلى التنسيق مع الإدارة العامة للمرور لتكثيف الخدمات المرورية ومنع الاختناقات، مع تخصيص أوناش لرفع الانتظار الخاطئ وتكثيف التواجد الأمني للتعامل مع أي مخالفات.