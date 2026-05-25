قال الدكتور إبراهيم صابر، محافظ القاهرة، إن مبادرة "شارع الفن" بمنطقة وسط البلد تهدف إلى تحويل مدينة القاهرة إلى عاصمة فنية وثقافية وسياحية، من خلال تحويل عدد من شوارع العاصمة إلى مسرح مفتوح يقدم الفن الراقي للمواطنين والزائرين.

وأشار محافظ القاهرة إلى أنه سيتم تعميم التجربة في عدد من المناطق الأخرى بالمحافظة حال نجاحها وتحقيق أهدافها المرجوة.

جاء ذلك خلال اجتماع المجلس التنفيذي لمحافظة القاهرة، بحضور نواب المحافظ للمناطق الأربع، ومديري مديريات الخدمات، ورؤساء الأحياء، وعدد من قيادات المحافظة.

ووجه محافظ القاهرة، نائب المحافظ للمنطقة الغربية، ورؤساء الأحياء، بضرورة التعامل بفكر جديد مع منطقة القاهرة الخديوية، من خلال تنظيم الأنشطة الثقافية وإقامة معارض الحرف التراثية، بما يسهم في إحياء الطابع الحضاري والتراثي للمنطقة.

كما وجه المحافظ رؤساء الأحياء بتشجيع الشباب والقطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني على المشاركة في مبادرة المشروعات الخضراء، مشيرًا إلى أن الحساب الذي فتحته المحافظة لدعم المواهب وأفكار الشباب المتعلقة بالحفاظ على البيئة تلقى تبرعات بقيمة مليوني جنيه من جامعتين.

وخلال الاجتماع، شدد محافظ القاهرة، على سرعة الانتهاء من مشروعات الخطة الاستثمارية للعام المالي 2025/2026، مع العمل على تذليل أي معوقات قد تؤثر على معدلات التنفيذ، لضمان الانتهاء من المشروعات وفق الجداول الزمنية المحددة.