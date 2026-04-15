فريق طبي بمستشفى الشيخ زايد يستأصل ورمًا عملاقًا لسيدة بعمر 59 عامًا

تصوير - هاني رجب

أكد علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، أن الأمن الغذائي يمثل حجر الزاوية للأمن القومي والعدالة الاجتماعية، مشددًا على أن الدولة المصرية تضعه في مقدمة أولوياتها، باعتباره ركيزة أساسية لبناء الإنسان وتحقيق التنمية المستدامة.

حضور حكومي ومجتمعي واسع للاحتفالية

جاءت تصريحات الوزير خلال كلمته في احتفالية أهل الخير 2 ومبادرات الإطعام، التي نظمتها وزارة التضامن الاجتماعي، بحضور الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي، والدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والبيئة، والدكتور أسامة الأزهري وزير الأوقاف، والدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة، إلى جانب عدد من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ وممثلي المجتمع المدني.

أهل الخير 2 نموذج للتكامل بين الدولة والمجتمع المدني

أوضح وزير الزراعة أن الاحتفالية تعكس قوة التلاحم والتكامل بين أجهزة الدولة ومؤسسات المجتمع المدني لخدمة المواطن، مشيدًا بالتعاون المستمر مع وزارة التضامن الاجتماعي، وكذلك التنسيق بين الوزارات المختلفة والقطاع الخاص لتحقيق أهداف التنمية.

وأكد "فاروق" أن وزارة الزراعة تلعب دورًا محوريًا في تحقيق التنمية الريفية الشاملة، من خلال دعم المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر في القرى الأكثر احتياجًا، بهدف نقل الأسر من دائرة الاحتياج إلى دائرة الإنتاج وتحقيق الاكتفاء الذاتي.

شراكات دولية لتعزيز التنمية الزراعية

استعرض علاء فاروق عددًا من الشراكات الدولية الداعمة لهذا التوجه، من بينها مشروع الاستثمارات الزراعية المستدامة (SAIL) الممول من الصندوق الدولي للتنمية الزراعية (إيفاد)، والذي يستهدف تمكين صغار المزارعين والمرأة الريفية في محافظات الصعيد، إلى جانب تحسين البنية التحتية.

وأشار إلى التعاون مع برنامج الأغذية العالمي (WFP) في تنفيذ مشروعات التنمية الشاملة عبر الجهاز التنفيذي لمشروعات التنمية الشاملة بالوزارة، بهدف الوصول إلى المناطق النائية وتعزيز قدرتها على مواجهة التحديات الاقتصادية والمناخية.

دعم مستمر للأسر العاملة في القطاعين الزراعي والحيواني

اختتم الوزير كلمته بالتأكيد على استمرار دعم الوزارة لتمكين الأسر العاملة في القطاعين الزراعي والحيواني، لتكون شريكًا فاعلًا في مسيرة التنمية، معربًا عن تقديره لجهود وزارة التضامن الاجتماعي في تنظيم الاحتفالية.

وهنأ وزير الزراعة الفائزين في مسابقة أهل الخير، مشيدًا بدورهم المجتمعي، ومؤكدًا أنهم يمثلون نماذج مشرفة ومضيئة تعكس روح التكافل والعطاء في المجتمع المصري.

