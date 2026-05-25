التعبير عن السياسات الرسمية.. 6 مهام لوزارة الدولة للإعلام

كتب : محمد نصار

01:27 م 25/05/2026

الدكتور ضياء رشوان

كشف ضياء رشوان وزير الدولة للإعلام، دور الوزارة طبقًا لما ورد في تكليفات الرئي عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، والمهام التي حددها رئيس مجلس الوزراء.

جاء ذلك خلال لقاء عقده وزير الدولة للإعلام مع رؤساء تحرير الصحف والمجلات القومية والذي تم تنظيمه بالتعاون والتنسيق الكاملين مع المهندس عبدالصادق الشوربجي رئيس الهيئة الوطنية للصحافة.

وقال "رشوان" إن هذه المهام تتمثل في:

1- التعبير عن السياسات الرسمية للدولة.
2- التنسيق بين الجهات والمؤسسات والهيئات الإعلامية وبين كافة أنواع الإعلام المطبوع والمرئي والمسموع والرقمي الحديث.
3- أن تكون الرسالة الإعلامية أيًا كان أسلوب نشرها متسقة مع الحقائق والواقع، ومع ما تقضى به القواعد المهنية وما تتطلبه المصلحة الوطنية وحاجات المجتمع.
4- يتم ذلك دون أي تدخل في عمل الهيئات الإعلامية المستقلة، بل بالتعاون والتنسيق الكامل معها.
5- بذل كل الجهد من أجل توفير تدفق المعلومات السريعة والدقيقة من الوزارات وأجهزة الدولة إلى وسائل الإعلام.
6- التعاون مع الجميع في الوسط الإعلامي لضمان التنفيذ الكامل لنصوص الدستور خاصة المتعلقة بحريات التعبير وحريات وسائل الإعلام والصحافة.

