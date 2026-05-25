"الأوقاف" تشكّل غرفة عمليات لمتابعة ساحات صلاة عيد الأضحى

كتب : محمود مصطفى أبو طالب

11:35 ص 25/05/2026

أسامة الأزهري

اجتمع الدكتور أسامة الأزهري - وزير الأوقاف، بالقطاع الديني للوقوف على الاستعدادات النهائية لاستقبال عيد الأضحى المبارك، بما في تجهيز الساحات والمساجد على مستوى الجمهورية.

شهد الاجتماع متابعة جميع التجهيزات الخاصة بساحات الصلاة، والتنسيق الكامل بين المديريات والإدارات التابعة للوزارة، والتحقق من إنفاذ ضوابط اختيار الساحات وتنظيم الشعائر فيها؛ مع تكثيف أعمال المتابعة الميدانية لضمان خروج شعائر صلاة العيد بالصورة اللائقة، وذلك من خلال غرفة العمليات المركزية بالوزارة والمديريات.

وتابع الوزير مستجدات مشروع الوزارة لصكوك الأضاحي، وما يتعلق بعمليات الشراء والتوريد والذبح، والتنسيق مع الوزارات والمؤسسات الشريكة في المشروع حرصًا على مراعاة الضوابط الشرعية والقانونية والصحية والبيطرية ذات الصلة، مثمّنًا الدور الكبير لهذا المشروع في خدمة أبناء الوطن والتخفيف عن الأسر الأولى بالرعاية.

