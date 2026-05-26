السبكي: مباحثات لتوفير التأمين الطبي لـ2.5 مليون سائح روسي يزورون مصر سنويًا

كتب : أحمد جمعة

01:43 م 26/05/2026

الدكتور أحمد السبكي رئيس الهيئة العامة للرعاية الص

كشف الدكتور أحمد السبكي، رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية، عن إجراء مباحثات إيجابية مع روسيا، بشأن توفير التأمين الطبي، والسياحة العلاجية لنحو 2.5 مليون سائح روسي يزورون مصر سنويا.

وأوضح السبكي أن حجم التعاملات السنوية المتوقع في صناعة التأمين الطبي بمصر قد يتراوح بين 300 و400 مليار جنيه خلال السنوات المقبلة، ما يعكس حجم الفرص الاستثمارية الواعدة التي يتطلب استغلالها تضافر جهود مختلف مؤسسات الدولة والقطاع الخاص.

جاء ذلك خلال لقاء مع الدكتور إسلام عزام، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، لبحث عدد من الموضوعات، وعلى رأسها، ملف السياحة العلاجية، وسبل توفير تغطية تأمينية طبية للسائحين الأجانب بالتعاون مع جهات دولية، بما يرفع تنافسية الخدمات الطبية المصرية عالميًا.

وتناول اللقاء أيضًا إطلاق برنامج مشترك لتوعية القطاع الصحي بآليات الاستثمار في الأنشطة المالية غير المصرفية، حيث اتفق الجانبان على تشكيل مجموعة عمل مشتركة للتنسيق في تلك الملفات، إلى جانب الإعداد لتوقيع بروتوكول تعاون رسمي للتعاون الاستراتيجي بين الهيئتين، خلال فعاليات ملتقى الصحة الأفريقي Africa Health ExCon 2026 منتصف يونيو المقبل.

