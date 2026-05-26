أعلنت وزارة الصحة والسكان، نجاح الدكتور خوسيه لويس، الخبير الإسباني المتخصص في جراحات وقسطرة القلب الدقيقة، في إجراء ثلاث عمليات بمستشفى الشيخ زايد التخصصي.

ويأتي ذلك تنفيذًا لتوجيهات الدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة والسكان، بهدف نقل الخبرات العالمية المتقدمة، وتطوير الكوادر الطبية المصرية، وتقديم خدمات علاجية فائقة الجودة للمرضى دون أي أعباء مالية.

الخبير الإسباني ينقل خبرات نوعية للأطباء المصريين

وأوضح الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث الرسمي باسم الوزارة، أن الخبير الإسباني أجرى ثلاث عمليات قسطرة قلبية دقيقة لعلاج حالات ارتجاع الصمام الرئوي، بشكل مجاني كامل، مما أسهم في تحسين وظائف القلب لدى المرضى، ومساعدتهم على استعادة حياتهم الطبيعية.

وأكد متحدث الوزارة أن الزيارة شملت أيضًا نقل خبرات نوعية للأطباء المصريين، من خلال الشرح النظري والتدريب العملي أثناء العمليات.

بدورها قالت الدكتورة مها إبراهيم، رئيس أمانة المراكز الطبية المتخصصة، إن استقدام مثل هذه الكفاءات العالمية يمثل خطوة مهمة نحو الارتقاء بمستوى الخدمات الطبية المتخصصة، وتعزيز قدرات الأطباء المصريين في التدخلات الدقيقة.

تكلفة الجراحة مليون جنيه

من جانبه، أشار الدكتور صلاح جودة، مدير المستشفى، إلى أن هذه العمليات تأتي ضمن جهود المبادرة الرئاسية للقضاء على قوائم الانتظار، مشيرًا إلى أن تكلفة كل قسطرة تتجاوز مليون جنيه.

وتضمنت الحالات الثلاث مرضى (15 عامًا، 28 عامًا، 13 عامًا) كانوا يعانون من ارتجاع شديد في الصمام الرئوي، مع تمدد في البطين الأيمن نتيجة عيوب خلقية سابقة، حيث تمت زراعة صمام رئوي جديد عبر القسطرة بنجاح، مما يُعد نقلة نوعية في علاج مثل هذه الحالات المعقدة.