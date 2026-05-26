اختتمت فعاليات الدورة الثالثة والثلاثين من المهرجان الختامي لنوادي المسرح، على مسرح السامر بالعجوزة، والتي أقيمت على مدار أسبوعين منذ 11 مايو، على مسارح السامر والنهار وروض الفرج، تحت رعاية الدكتورة جيهان زكي، وزيرة الثقافة ونظمتها الهيئة العامة لقصور الثقافة.

وشهد الحفل الختامي وإعلان جوائز المهرجان الفنان هشام عطوة رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة، والفنان أحمد الشافعي رئيس الإدارة المركزية للشئون الفنية، وسمر الوزير مدير عام المسرح، ولفيف من الفنانين والمسرحيين والنقاد وأعضاء لجنة التحكيم وقيادات قصور الثقافة وإعلاميين.

وفي كلمته، نقل الفنان هشام عطوة تحية وتهنئة الدكتورة جيهان زكي، وزيرة الثقافة، لشباب نوادي المسرح المشاركين بالمهرجان، معربا عن خالص شكره وتقديره لها على دعمها المتواصل ورعايتها للمهرجان ولأنشطة الهيئة.

وأعرب "عطوة" عن سعادته بإقامة المهرجان، مؤكدا أن استمرار هذا المشروع يؤكد أن المسرح المصري ما زال بخير، وقادرا دائما على اكتشاف طاقات إبداعية جديدة تثري الحركة المسرحية.

وأضاف أن إقامة حفل ختام المهرجان على خشبة مسرح السامر تحمل دلالة خاصة، لما يمثله المسرح من قيمة تاريخية وفنية كبيرة في وجدان المسرحيين المصريين.

ووجه رئيس الهيئة حديثه إلى الفنانين والمسرحيين قائلا: "ألف مبروك لكم ختام هذا المهرجان العريق الذي تقيمه الهيئة العامة لقصور الثقافة، ومبروك لكل المبدعين المشاركين، وأهلا بكم دائما في بيتكم الذي صنع من أجل الفن والإبداع، والذي سيظل مفتوحا لكل صوت مسرحي حقيقي يحلم ويبدع".

وقدم الحفل الفنان ميدو عادل، وبدأت فعالياته بعرض فيلم تسجيلي يرصد العروض المسرحية المشاركة في هذه الدورة، والفعاليات المصاحبة للمهرجان.

جوائز المهرجان

وأعلنت لجنة التحكيم نتيجة العروض الفائزة بالمهرجان، الذي شارك به 27 عرضا مسرحيا من مختلف أقاليم مصر، وجاءت كالتالي:

جائزة أفضل عرض:

المركز الأول: عرض "ليلة القتلة"، لفرقة نادي مسرح أحمد بهاء الدين.

المركز الثاني: مناصفة بين عرض "نظرية العدالة الفاسدة" لفرقة نادي مسرح دمياط، وعرض "الزواحف" لفرقة نادي مسرح 23 يوليو بالمحلة.

المركز الثالث: مناصفة بين عرض "بنفكر في اسم" لفرقة نادي مسرح الإسماعيلية، وعرض "فيونكة" لفرقة نادي مسرح الزقازيق.

ومنحت لجنة التحكيم جائزتها الخاصة لعرض "أنثى" لفرقة نادي مسرح أسوان.

جائزة الإخراج:

المركز الأول: مناصفة بين أدهم وليد، عن عرض "ليلة القتلة" لفرقة نادي مسرح أحمد بهاء الدين، وشيرين رخا عن عرض "نظرية العدالة الفاسدة" لفرقة نادي مسرح دمياط.

المركز الثاني: مناصفة بين مصطفى المنتصر عن عرض "الزواحف" لفرقة نادي مسرح 23 يوليو، ومحمود رفعت عن عرض "فيونكة" لفرقة نادي مسرح الزقازيق.

المركز الثالث: مناصفة بين محمود مدحت عن عرض "بنفكر في اسم" لفرقة نادي مسرح الإسماعيلية، ومحمد ديفيد عن عرض "شرخ" لفرقة نادي مسرح مركز الجيزة الثقافي.

جائزة أفضل نص:

المركز الأول: "نظرية العدالة الفاسدة"، تأليف إبراهيم الحسيني، لنادي مسرح دمياط.

المركز الثاني: "قابل للتدوير"، تأليف أحمد عبد الرازق، لنادي مسرح الزقازيق.

المركز الثالث: "الزواحف"، تأليف أحمد عصام، لنادي مسرح 23 يوليو.

جائزة التمثيل نساء:

المركز الأول: مناصفة بين مارينا أمير عن عرض "الزواحف" لفرقة نادي مسرح 23 يوليو، ومريم صفوت عن عرض "ليلة القتلة" لفرقة نادي مسرح أحمد بهاء الدين.

المركز الثاني: مناصفة بين آية أحمد عن عرض "أنثى" لفرقة نادي مسرح أسوان، وأمارة عصام عن عرض "ليلة القتلة" لفرقة نادي مسرح أحمد بهاء الدين.

المركز الثالث: مناصفة بين بسملة خليفة عن عرض "نظرية العدالة الفاسدة" لفرقة نادي مسرح دمياط، ودميانة مجدي عن عرض "شرخ" لفرقة نادي مسرح مركز الجيزة الثقافي.

جائزة التمثيل رجال:

المركز الأول: مناصفة بين محمد زقزوق عن عرض "نظرية العدالة الفاسدة" لفرقة نادي مسرح دمياط، وديفيد وليد عن عرض "ليلة القتلة" لفرقة نادي مسرح أحمد بهاء الدين.

المركز الثاني: كريم جودة عن عرض "بنفكر في اسم" لفرقة نادي مسرح الإسماعيلية.

المركز الثالث: محمد طارق عن عرض "شرخ" لفرقة نادي مسرح مركز الجيزة الثقافي.

ومنحت اللجنة شهادات تميز في التمثيل لكل من: أحمد أسامة عن عرض "بنت القمر" لفرقة نادي مسرح بولكلي، وتوني طارق عن عرض "فيونكة" لفرقة نادي مسرح الزقازيق، ومحمد علي عن عرض "تأثير جانبي" لفرقة نادي مسرح الإسماعيلية، وزياد عباس عن عرض "تأثير جانبي" لفرقة نادي مسرح الإسماعيلية.

جائزة الأشعار:

المركز الأول: ماريانا فيكتور عن عرض "الزواحف" لفرقة نادي مسرح 23 يوليو.

المركز الثاني: خالد خليف عن عرض "ليلة القتلة" لفرقة نادي مسرح المنصورة.

المركز الثالث: كريم زيوس عن عرض "فيونكة" لفرقة نادي مسرح الزقازيق.

جائزة الاستعراضات:

المركز الأول: محمود رفعت عن عرض "فيونكة" لفرقة نادي مسرح الزقازيق.

المركز الثاني: أحمد أمين عن عرض "بنت القمر" لفرقة نادي مسرح بولكلي.

المركز الثالث: أدهم وليد عن عرض "ليلة القتلة" لفرقة نادي مسرح أحمد بهاء الدين.

جائزة الإضاءة:

المركز الأول: عز حلمي عن عرض "فيونكة" لفرقة نادي مسرح الزقازيق.

المركز الثاني: محمود ياسين عن عرض "نظرية العدالة الفاسدة" لفرقة نادي مسرح دمياط.

المركز الثالث: مناصفة بين محمد نور الدين عن عرض "شرخ" لفرقة نادي مسرح مركز الجيزة الثقافي، وأحمد علاء عن عرض "بنت القمر" لفرقة نادي مسرح بولكلي.

جائزة الموسيقى:

المركز الأول: محمد جابر عن ألحان عرض "الزواحف" لفرقة نادي مسرح 23 يوليو.

المركز الثاني: ياسين أحمد عن إعداد موسيقى عرض "أنثى" لفرقة نادي مسرح أسوان.

المركز الثالث: مازن أباظة عن إعداد موسيقى عرض "فيونكة" لفرقة نادي مسرح الزقازيق.

جائزة الديكور:

المركز الأول: مناصفة بين محمد النجار وإيمان طه عن عرض "نظرية العدالة الفاسدة" لفرقة نادي مسرح دمياط، ومحمد عبد الله عن عرض "قابل للتدوير" لفرقة نادي مسرح الزقازيق.

المركز الثاني: سينا وفاطمة فاخر عن عرض "ليلة القتلة" لفرقة نادي مسرح أحمد بهاء الدين.

المركز الثالث: أحمد حبيب عن عرض "شرخ" لفرقة نادي مسرح مركز الجيزة الثقافي.

ومنحت اللجنة شهادات تميز في الديكور لكل من: لينا عباس عن عرض "بنت القمر" لفرقة نادي مسرح بولكلي، ومحمد مصطفى عن عرض "أنثى" لفرقة نادي مسرح أسوان.

جائزة الأزياء:

المركز الأول: راشيل باسم عن عرض "ليلة القتلة" لفرقة نادي مسرح أحمد بهاء الدين.

المركز الثاني: مي هاني عن عرض "فيونكة" لفرقة نادي مسرح الزقازيق.

المركز الثالث: إبراهيم الفقي عن عرض "الزواحف" لفرقة نادي مسرح 23 يوليو.

شهادات التقدير:

- ريم الصاوي عن مكياج عرض "بنت القمر" لفرقة نادي مسرح بولكلي.

- إبراهيم أبو بكر عن فيديو مابينج عرض "قابل للتدوير" لفرقة نادي مسرح الزقازيق.

- جون رؤوف عن تصميم الدعاية لعرض "ليلة القتلة" لفرقة نادي مسرح المنصورة.

- محمود طارق عن تصميم الدعاية لعرض "بروزاك" لفرقة نادي مسرح المنصورة.

- جائزة أفضل أداء جماعي لفريق عرض "تأثير جانبي" لفرقة نادي مسرح الإسماعيلية.

توصيات المهرجان

وأعلنت لجنة التحكيم برئاسة المخرج أحمد طه مجموعة من التوصيات الهادفة إلى تطوير تجربة نوادي المسرح، من بينها التأكيد على أهمية استمرار تواجد الفرق المشاركة طوال أيام المهرجان، لتعزيز التواصل وتبادل الخبرات بين الشباب، إلى جانب التوسع في إقامة المهرجان بالمحافظات المختلفة دعما لتحقيق العدالة الثقافية.

كما أوصت اللجنة بتنظيم ورش تدريبية للمخرجين والعناصر الفنية المختلفة قبل وأثناء تنفيذ العروض، مع استمرار الندوات النقدية والتثقيفية، لما تمثله من أهمية في تنمية الوعي المسرحي وصقل التجارب الفنية.

وشددت التوصيات على ضرورة الاهتمام بالنصوص المرتبطة بالواقع والقضايا الإنسانية، مع الحفاظ على روح التجريب الواعي، إلى جانب إعادة النظر في ظاهرة "المخرج المؤلف"، إلا في الحالات التي تقدم نصوصا متميزة ذات قيمة فنية حقيقية.

وأكدت اللجنة كذلك أهمية الاستعانة بمراجعين لغويين في عروض الفصحى، وعقد اجتماعات ولقاءات دورية لأندية المسرح على مدار العام، بما يسهم في خلق حراك مسرحي مستمر وتطوير التجارب الإبداعية للشباب.

وشهد الحفل الختامي تكريم أعضاء لجنة التحكيم، المكونة من: المخرج أحمد طه، والدكتور محمد سعد، والدكتور أكرم فريد، والكاتب محمود حمدان، والمخرج محمد جبر، والمخرج محمد الطايع مقرر اللجنة.

نتائج مسابقة الكاتب المصري

أعقب ذلك إعلان جوائز مسابقة الكاتب المصري، دورة الكاتب الكبير الراحل يسري الجندي، والمعنية بالدراما المسرحية في فرعي التأليف والإعداد عن أصل غير مسرحي.

وجاءت النتائج كالتالي:

أولا: التأليف والإعداد المسرحي

المركز الأول: حسن عبد الهادي، عن تأليف نص "جسد العباسة".

المركز الثاني: صفاء البيلي، عن نص "ظل السلطان".

المركز الثالث: ريهام عزيز الدين، عن نص "روج أحمر".

المركز الرابع: كريم محمود دياب، عن إعداد نص "ظلال كرامازوف".

المركز الخامس: محمد عادل أباظة، عن إعداد نص "القتل على الطراز الإنجليزي".

المركز السادس: أحمد عبد الكريم، عن إعداد نص "إيرينديرا البريئة".

ثانيا: الفائزون بشهادات التميز

- أميرة عز الدين، عن تأليف نص "أصداف".

- حسام الدين محمد، عن تأليف نص "ما بعد السقوط".

- حسام العجوز، عن إعداد نص "قناع الفضيلة".

- باسم رزق، عن إعداد نص "ظل ديسمبر".

- رامي نادر، عن إعداد نص "خطة نابليون".

- محمد علي إبراهيم، عن إعداد نص "بؤساء نوتردام".

نفذ المهرجان من خلال الإدارة المركزية للشئون الفنية، والإدارة العامة للمسرح، وشارك به 27 عرضا مسرحيا قدمت على مسرحي السامر وقصر ثقافة روض الفرج، وتم اختيارها من قبل لجان التحكيم بالأقاليم الثقافية الستة، وذلك من إجمالي 347 عرضا مسرحيا، وبمشاركة ما يقرب من 8000 موهبة شابة.