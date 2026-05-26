في دقائق..خطوات دفع فاتورة الكهرباء عبر الهاتف المحمول بسهولة وأمان

كتب : محمد صلاح

08:00 ص 26/05/2026

فاتورة الكهرباء

أتاحت شركات توزيع الكهرباء العديد من الوسائل الإلكترونية التي تُمكن المواطنين من سداد فاتورة الكهرباء عبر الهاتف المحمول، دون الحاجة إلى التوجه لمقار الشركات أو منافذ التحصيل، وذلك في إطار التوسع في خدمات الدفع الإلكتروني وتسهيل الإجراءات على المشتركين.

ويستطيع المواطن دفع فاتورة الكهرباء في دقائق قليلة من خلال تطبيقات الدفع الإلكتروني والمحافظ البنكية المختلفة، باتباع الخطوات التالية:

تحميل أحد تطبيقات الدفع الإلكتروني المعتمدة على الهاتف المحمول.
اختيار خدمة "دفع فواتير الكهرباء".
تحديد شركة توزيع الكهرباء التابع لها المشترك.
إدخال رقم السداد الإلكتروني أو كود المشترك المدون على الفاتورة.
مراجعة قيمة الاستهلاك الظاهرة.
اختيار وسيلة الدفع سواء من خلال بطاقة بنكية أو محفظة إلكترونية.
إتمام عملية السداد واستلام رسالة تأكيد بالدفع.
كما يمكن سداد الفواتير عبر المحافظ الإلكترونية الخاصة بشركات المحمول أو التطبيقات البنكية المختلفة، بالإضافة إلى خدمات الدفع الفوري المنتشرة على مستوى الجمهورية.

وأكدت مصادر بقطاع الكهرباء أن خدمات الدفع الإلكتروني ساهمت في تقليل الزحام داخل مقرات شركات التوزيع، خاصة مع التوسع في تركيب العدادات مسبقة الدفع والعدادات الذكية، مشيرة إلى أن المواطنين يمكنهم أيضًا الاستعلام عن قيمة الفاتورة شهريًا إلكترونيًا قبل السداد.

وتواصل وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة التوسع في الخدمات الرقمية لتسهيل حصول المواطنين على الخدمات المختلفة، ضمن خطة تطوير منظومة التحول الرقمي وتحسين جودة الخدمة المقدمة للمشتركين.

