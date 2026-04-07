في ظل تزايد الضغوط على قطاع الكهرباء وارتفاع تكاليف الإنتاج، بات ترشيد استهلاك الطاقة داخل المنازل ضرورة ملحة، ليس فقط لتقليل الأعباء المالية على المواطنين، ولكن أيضًا لدعم استقرار الشبكة القومية، خاصة خلال فترات الذروة.

ويؤكد خبراء الطاقة أن اتباع عدد من السلوكيات البسيطة يمكن أن يُحدث فارقًا واضحًا في قيمة فاتورة الكهرباء، دون التأثير على مستوى الراحة داخل المنزل.



5 خطوات بسيطة لتقليل فاتورة الكهرباء في المنزل

في مقدمة هذه الخطوات يأتي الاعتماد على الإضاءة الطبيعية خلال ساعات النهار، حيث يُسهم فتح النوافذ واستخدام ضوء الشمس في تقليل الحاجة إلى تشغيل المصابيح الكهربائية، خاصة في الأماكن التي تتمتع بتهوية جيدة.

كما يُنصح بفصل الأجهزة الكهربائية غير المستخدمة، نظرًا لأن العديد من الأجهزة تستهلك قدرًا من الطاقة حتى في وضع الاستعداد، مثل أجهزة التلفزيون والرسيفر والشواحن، وهو ما يُعرف بالاستهلاك الخفي للكهرباء.

وفيما يتعلق باستخدام أجهزة التكييف، يُفضل ضبط درجة الحرارة عند 24 درجة مئوية، باعتبارها الدرجة الأكثر كفاءة في استهلاك الطاقة، مع ضرورة غلق الأبواب والنوافذ أثناء التشغيل للحفاظ على التبريد وتقليل الفاقد.

ويُعد الاتجاه نحو استخدام الأجهزة الكهربائية الموفرة للطاقة من أهم وسائل الترشيد، إذ تستهلك هذه الأجهزة كميات أقل من الكهرباء مقارنة بالأجهزة التقليدية، إلى جانب الاعتماد على لمبات LED التي توفر إضاءة جيدة باستهلاك منخفض.

أما الأجهزة ذات الاستهلاك المرتفع، مثل السخانات الكهربائية والمكاوي والغلايات، فيُفضل استخدامها عند الحاجة فقط، مع تجنب تشغيل أكثر من جهاز في وقت واحد، لتقليل الأحمال على الشبكة.

وفي النهاية، يشدد الخبراء على أن الالتزام بهذه الإجراءات البسيطة لا ينعكس فقط على خفض قيمة الفاتورة الشهرية، بل يُسهم أيضًا في دعم جهود الدولة للحفاظ على موارد الطاقة وتحقيق استدامتها، في ظل التحديات التي يشهدها القطاع خلال الفترة الحالية.



