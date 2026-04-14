مع ارتفاع أسعار الطاقة ورفع أسعار الكهرباء للتجاري والشريحة العليا من الاستخدام المنزلي، سارع البعض لتركيب محطات طاقة شمسية منزلية، باعتبارها أحد الحلول الفعالة لترشيد استهلاك الكهرباء وخفض الفواتير، بل وجني الأرباح من بيع التيار الكهربائي لشركات توزيع الكهرباء في مصر.. فكيف يمكنك ذلك وما العائد عليك؟

يستعرض "مصراوي" في السطور التالية خطوات تحويل أسطح المنازل إلى محطات لتوليد الكهرباء باستخدام الطاقة الشمسية، ضمن نظام "صافي القياس" الذي يتيح ربط المحطات بالشبكة القومية للكهرباء.

5 خطوات لإنشاء محطة طاقة شمسية بمنزلك وبيع الكهرباء للشركة

تبدأ أولى خطوات تركيب محطة شمسية بتقديم المواطن طلبًا رسميًا إلى شركة توزيع الكهرباء التابع لها، بنظام صافي القياس، مرفقًا بالمستندات المطلوبة مثل بطاقة الرقم القومي وإثبات الملكية.

وبعد تقديم الطلب، تقوم الشركة بإجراء معاينة فنية لموقع السطح للتأكد من صلاحيته للتركيب، مع التأكيد على عدم وجود عوائق أو ظلال، وتوافر المساحة المناسبة، بالإضافة إلى التأكد من سلامة التحمل الإنشائي.

الخطوة الثانية: تصميم النظام حسب الاستهلاك

يتم بعد المعاينة تصميم النظام الشمسي وفقًا لمتوسط استهلاك الكهرباء الشهري، لتحديد عدد الألواح الشمسية وقدرة الإنفرتر وحجم النظام المناسب.

الخطوة الثالثة: التركيب وفق مراحل هندسية دقيقة

تبدأ عملية التركيب بإنشاء هياكل معدنية لتثبيت الألواح الشمسية بزاوية ميل تتراوح بين 20 و30 درجة لضمان أفضل تعرض لأشعة الشمس.

وتختلف آلية التثبيت حسب نوع السطح، سواء كان خرسانيًا أو مائلًا، باستخدام أنظمة تثبيت أو أوزان دون الحاجة إلى أي تكسير أو الإضرار بالعزل.

ثم يتم تركيب الألواح وربطها كهربائيًا، يليها توصيلها بجهاز “الإنفرتر” الذي يحول التيار المستمر إلى تيار متردد صالح للاستخدام المنزلي.

الخطوة الرابعة: كيف تبيع الكهرباء محطتك الشمسية للشركة؟

بعد الانتهاء من التركيب، يتم اختبار المنظومة فنيًا، ثم ربطها بالشبكة القومية للكهرباء، مع تركيب عداد ثنائي الاتجاه (Net Meter) الذي يحسب الكهرباء المستهلكة والمصدرة إلى الشبكة، وهو الأساس في نظام صافي القياس المعتمد من وزارة الكهرباء.

الخطوة الخامسة: ما هي تكلفة وعائد تحويل سطح منزلك لمحطة طاقة شمسية؟

تتراوح تكلفة إنشاء محطة شمسية منزلية في مصر بين 25 إلى 35 ألف جنيه لكل كيلووات، بينما يمكن استرداد التكلفة خلال فترة تتراوح بين 3 إلى 5 سنوات، وفقًا لحجم الاستهلاك وجودة التنفيذ.

كما تمتد العمر الافتراضي للمحطات لأكثر من 20 عامًا، ما يجعلها استثمارًا طويل الأجل لتقليل فاتورة الكهرباء.

وتأتي هذه المشروعات ضمن استراتيجية الدولة للتوسع في الطاقة المتجددة وتقليل الاعتماد على الوقود التقليدي، حيث تمثل المحطات الشمسية المنزلية أحد الحلول المهمة لدعم الشبكة القومية خلال أوقات الذروة.