مرتبطين بتنظيم داعش.. أستراليا تستعد لعودة 19 امرأة وطفلا من سوريا

كتب : وكالات

07:51 ص 26/05/2026

أستراليا

أعلنت الحكومة الأسترالية، اليوم الثلاثاء، أن مجموعة تضم 19 امرأة وطفلا أستراليين مرتبطين بتنظيم "داعش" الإرهابي حجزوا رحلات للعودة من سوريا، وأن بعضهم قد يواجه اتهامات جنائية.

كان من المتوقع أن يصل النساء السبع والأطفال الـ 12 على متن رحلات إلى سيدني وملبورن، اليوم الثلاثاء، بعد أقل من 3 أسابيع على عودة مجموعة من 13 شخصا في ظروف مماثلة إلى أكبر مدينتين في أستراليا.

وتم توجيه اتهامات تتعلق بالعبودية وجرائم الإرهاب إلى 3 من النساء الأربع اللواتي عدن في الرحلات السابقة، وما زلن قيد الاحتجاز.

وقال وزير الشؤون الداخلية الأسترالي توني بيرك، إن أي شخص من بين الـ19 العائدين إلى أستراليا ارتكب جرائم "يمكنه أن يتوقع مواجهة كامل قوة القانون".

وأضاف بيرك في بيان: "الحكومة لم تقدم ولن تقدم أي مساعدة لهذه المجموعة".
وتابع: "هؤلاء أشخاص اتخذوا القرار المروع بالانضمام إلى منظمة إرهابية خطيرة وتعريض أطفالهم لوضع لا يوصف".

وقال بيرك إن أجهزة إنفاذ القانون والاستخبارات الأسترالية كانت تستعد لعودتهم منذ عام 2014، ولديها خطط قائمة منذ فترة طويلة لإدارتهم ومراقبتهم.

وأضاف: "أولوية الحكومة، كما هو الحال دائما، هي سلامة المجتمع الأسترالي"، وفقا لروسيا اليوم.

الاستخبارات الأسترالية استراليا سوريا تنظيم داعش



