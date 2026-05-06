الكهرباء تختبر 40 قيادة أمنية لاختيار مديري أمن جدد بالشركات التابعة

كتب : محمد صلاح

02:45 م 06/05/2026

وزارة الكهرباء

تواصل اللجنة العليا للأمن بوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، برئاسة اللواء عصام جمال الدين الوكيل الدائم للوزارة، أعمالها لاختبار المتقدمين لشغل وظائف مديري الأمن بعدد من شركات الكهرباء على مستوى الجمهورية، في إطار خطة الوزارة لإعادة هيكلة منظومة الأمن وتعزيز كفاءتها.

وكشف مصدر مطلع بالوزارة أن اللجنة عقدت سلسلة من المقابلات مع المتقدمين، حيث تم حتى الآن لقاء أكثر من 40 قيادة أمنية من جهات مختلفة، ضمن إجراءات التقييم لاختيار العناصر الأكثر كفاءة وخبرة لتولي تلك المناصب الحيوية.
وأوضح المصدر في تصريحات لمصراوي، أن الاختبارات تركز على عدة محاور، من بينها الخبرات الميدانية، والقدرة على إدارة الأزمات، والتعامل مع التحديات الأمنية داخل مواقع العمل، بالإضافة إلى مدى الإلمام بطبيعة قطاع الكهرباء ومتطلباته الخاصة.

وأشار إلى أن اللجنة تستهدف ضخ دماء جديدة بخبرات أمنية متميزة، بما يسهم في رفع كفاءة الأداء الأمني داخل الشركات، وضمان تأمين المنشآت الحيوية التابعة لقطاع الكهرباء، خاصة في ظل التحديات الراهنة التي تتطلب جاهزية عالية واستجابة سريعة.

وأضاف أن نتائج الاختبارات سيتم عرضها عقب الانتهاء من كافة المقابلات، تمهيدًا لاتخاذ القرارات النهائية بشأن شغل هذه الوظائف، وفقًا لمعايير دقيقة تضمن تحقيق أعلى مستويات الكفاءة والانضباط.

وزارة الكهرباء شركات الكهرباء

