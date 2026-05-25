سكك حديد مصر: تشغيل قطارات إضافية بين الإسكندرية وكفر الدوار

كتب : محمد نصار

02:31 م 25/05/2026

قررت الهيئة القومية لسكك حديد مصر، تشغيل عدد من القطارات المخصوصة (تحيا مصر) بين الإسكندرية وكفر الدوار والعكس، بواقع 6 رحلات يوميًا في الاتجاهين، إلى جانب زيادة عدد قطارات الوجه البحري المقرر وقوفها بمحطة كفر الدوار.

يأتي ذلك تلبية لاحتياجات جمهور الركاب ومواكبة الزيادة المتوقعة في أعداد المسافرين إلى مدينة كفر الدوار خلال الفترة من 27 إلى 30/5/ 2026.

تشغيل رحلات إضافية بين الإسكندرية وكفر الدوار

أوضحت الهيئة تفاصيل بعض الرحلات على النحو التالي:


- المخصوص الأول: يقوم من محطة كفر الدوار الساعة 10:05 ويصل الإسكندرية الساعة 05:45، على أن يعود من محطة الإسكندرية الساعة 06:15 ويصل كفر الدوار الساعة 06:50.

- المخصوص الثاني: يقوم من محطة كفر الدوار الساعة 12:20 ويصل الإسكندرية الساعة 12:55، على أن يعود من محطة الإسكندرية الساعة 14:40 ويصل كفر الدوار الساعة 15:15.

- المخصوص الثالث: يقوم من محطة كفر الدوار الساعة 20:40 ويصل الإسكندرية الساعة 21:15، على أن يعود من محطة الإسكندرية الساعة 23:40 ويصل كفر الدوار الساعة 00:15.

وأكدت الهيئة القومية لسكك حديد مصر، أنها لا تدخر جهدًا لتعزيز الخدمات المقدمة لجمهور الركاب وتلبية احتياجاتهم خلال تلك الفترة.

