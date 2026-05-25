متحدث الزراعة: فتح 497 مجزرًا حكوميًا مجانًا طوال أيام عيد الأضحى

كتب : حسن مرسي

11:44 م 25/05/2026

ذبح الاضحية

أكد الدكتور خالد جاد، المتحدث باسم وزارة الزراعة، أنه سيتم فتح 497 مجزرًا حكوميًا على مستوى الجمهورية مجانًا اعتبارًا من غدٍ وحتى نهاية أيام عيد الأضحى المبارك، لدعم منظومة الذبح الآمن والحفاظ على الصحة العامة والبيئة.

وأضاف جاد خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "كلمة أخيرة" المذاع على قناة "ON"، أن فتح المجازر بشكل مجاني يأتي لتشجيع المواطنين على الذبح داخل المجازر الحكومية بدلًا من الذبح العشوائي في الشوارع، بما يضمن الحفاظ على النظافة العامة ومنع التلوث.

وأشار المتحدث باسم وزارة الزراعة إلى أن المجازر الحكومية مجهزة وتوفر لحومًا ذات جودة أعلى، كما تساهم في تقليل الهدر، مؤكدًا أن الأطباء البيطريين يقومون بالكشف على الذبائح قبل وبعد الذبح لضمان سلامة اللحوم.

وتابع: "المجازر الحكومية كلها اتعملها صيانة، وفيه فرق بيطرية شغالة بالتناوب جوه كل مجزر، ومش محتاج حجز ولا أي حاجة، استقبال فوري لكل الأعداد"، موضحًا أن الخدمة متاحة للجميع دون أي تعقيدات.

وشدد جاد، على أن المجازر تقع داخل الحيز العمراني لتسهيل الوصول إليها، مما يخفف على المواطنين عناء السفر لمسافات بعيدة للذبح، ويشجعهم على استخدام هذه الخدمة المجانية التي توفرها الدولة.

وأكد متحدث وزارة الزراعة على أن هناك حملات تفتيش مستمرة على محال الجزارة للتأكد من سلامة اللحوم المعروضة، إلى جانب توفير لحوم في المنافذ الحكومية بأسعار مخفضة لمواجهة ارتفاع الأسعار وتخفيف العبء عن كاهل المواطنين.

