كشفت تقارير بعثة الحج السياحي، عن توفير مزايا غير مسبوقة داخل المخيمات المخصصة لبرامج الحج الاقتصادي والبري هذا العام، في خطوة وصفت بأنها تمثل طفرة كبيرة في مستوى الخدمات المقدمة لحجاج تلك البرامج، بما يعزز من جودة التجربة ويحقق مستويات راحة أعلى للحجاج.

لجنة السياحة الدينية: "مفاوضات مبكرة حققت هذا التطوير"

أوضحت التقارير أن هذه الطفرة جاءت نتيجة الجهد الكبير الذي بذلته لجنة السياحة الدينية بغرفة شركات السياحة منذ بداية الموسم، من خلال مفاوضات مكثفة مع شركة الضيافة السعودية، أسفرت عن توقيع تعاقدات تضمن تحسينًا ملحوظًا في مستوى الخدمات والتجهيزات.

شركات السياحة: "المواصفات تضاهي برامج الخمس نجوم"

لاقى مستوى التجهيزات الجديدة ترحيبًا واسعًا من شركات السياحة المنظمة للحج، والتي أكدت أن مخيمات الحج الاقتصادي والبري هذا الموسم تم تجهيزها بمواصفات تضاهي برامج الخمس نجوم، سواء من حيث الموقع أو مستوى الخدمات المقدمة.

نقل المخيمات: "مواقع كانت مخصصة للخمس نجوم"

من أبرز المزايا التي شهدها الموسم الحالي نقل مخيمات الحج الاقتصادي والبري إلى المواقع التي كانت مخصصة العام الماضي لبرامج الخمس نجوم، بما جعلها أقرب إلى جسر الجمرات ومسارات الدخول والخروج الرئيسية، وهو ما يساهم في تسهيل حركة الحجاج وتقليل المشقة خلال أداء المناسك.

تغذية شاملة وتجهيزات مماثلة للخمس نجوم

تشهد مخيمات الحج الاقتصادي والبري هذا العام توفير خدمات تغذية شاملة طوال أيام المشاعر المقدسة، إلى جانب تنفيذ نفس الديكورات والتجهيزات التي خُصصت العام الماضي لبرامج الخمس نجوم.

كما تم تجهيز المخيمات بأجهزة تكييف حديثة عالية الكفاءة، مع توفير فرق صيانة تعمل على مدار الساعة لمواجهة ارتفاع درجات الحرارة وضمان استمرارية الخدمة دون انقطاع.

مشروبات وعصائر على مدار اليوم

شملت التجهيزات أيضًا توفير العصائر والمشروبات الباردة للحجاج على مدار اليوم، في إطار الحرص على توفير أقصى درجات الراحة والرعاية داخل المخيمات، خاصة في ظل الأجواء المناخية الحارة خلال موسم الحج.

جولات ميدانية مكثفة لمتابعة التنفيذ

نفذت لجنة السياحة الدينية خلال الأيام الماضية سلسلة من الجولات الميدانية المكثفة إلى مخيمات منى وعرفات، وصلت في بعض الأيام إلى أكثر من زيارة يوميًا، لمراجعة مستوى التجهيزات وخطط تسكين الحجاج ومتابعة تنفيذ كافة بنود التعاقدات.

تنسيق مستمر لضمان أفضل خدمة

تواصل مجموعات العمل التابعة لغرفة شركات السياحة تواجدها على مدار الساعة داخل المشاعر المقدسة، بالتنسيق الكامل مع لجان وزارة السياحة والآثار وشركات الطوافة، لضمان تنفيذ كافة الخدمات المتفق عليها وتقديم أفضل مستوى من الرعاية لحجاج السياحة المصريين خلال موسم الحج الحالي.