الهند ترفع أسعار الوقود للمرة الرابعة خلال 9 أيام لاحتواء خسائر شركات التكرير

كتب : أحمد الخطيب

03:42 م 25/05/2026

أسعار الوقود

رفعت شركات الوقود الحكومية في الهند أسعار البنزين والسولار للمرة الرابعة خلال آخر 9 أيام، في محاولة لتقليص الخسائر الناتجة عن ارتفاع أسعار النفط العالمية عقب الحرب الإيرانية واضطرابات الإمدادات.

وبحسب وكالة "رويترز"، زادت شركات الوقود الحكومية أسعار السولار بنحو 2.71 روبية للتر، بينما ارتفع سعر البنزين بنحو 2.61 روبية، لتسجل الزيادة التراكمية منذ منتصف مايو نحو 8.6% للسولار و7.8% للبنزين.

وأصبحت أسعار البنزين في العاصمة نيودلهي عند 102.12 روبية للتر، بينما بلغ سعر السولار 95.20 روبية للتر، مع اختلاف الأسعار بين الولايات وفقًا للضرائب المحلية.

وتأتي الزيادات الجديدة بعد ارتفاع تكاليف الخام عالميًا وتعطل الإمدادات نتيجة إغلاق مضيق هرمز، ما تسبب في ضغوط قوية على الهند باعتبارها ثالث أكبر مستورد ومستهلك للنفط في العالم.

وبدأت شركات الوقود الحكومية، التي تسيطر على نحو 90% من السوق الهندية، رفع الأسعار منذ 15 مايو الجاري عقب انتهاء الانتخابات في عدد من الولايات الرئيسية.

إجراءات تقشفية للحد من استهلاك الوقود

كما اتجهت الحكومة الهندية إلى تطبيق إجراءات تقشفية للحد من استهلاك الوقود وتقليل فاتورة الواردات النفطية، في ظل توقعات باستمرار أزمة الطاقة لفترة أطول.

وأدى ارتفاع الأسعار لدى شركات القطاع الخاص إلى زيادة إقبال بعض المستهلكين والشركات على محطات الوقود الحكومية الأرخص نسبيًا، ما تسبب في نقص الإمدادات ببعض المناطق.

وقالت شركة "إنديان أويل" إن مبيعات السولار خلال الفترة من 1 إلى 22 مايو ارتفعت بنسبة 18% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، فيما صعدت مبيعات البنزين بنسبة 14% خلال نفس الفترة.

