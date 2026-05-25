شاركت وزارة السياحة والآثار، ممثلة في الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي، في فعاليات المعرض السياحي الدولي IMEX Frankfurt، أحد أبرز المعارض العالمية المتخصصة في سياحة المؤتمرات والحوافز، والذي أُقيم بمدينة فرانكفورت الألمانية، بمشاركة واسعة من ممثلي القطاع السياحي من مختلف دول العالم.

وتأتي هذه المشاركة في إطار جهود الوزارة المستمرة للترويج للمقصد السياحي المصري، وتعزيز حضوره على خريطة سياحة المؤتمرات والمعارض الدولية.

أحمد يوسف: "فرصة لتعزيز مكانة مصر على خريطة الفعاليات الدولية"

أكد الدكتور أحمد يوسف، الرئيس التنفيذي للهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي، أن المشاركة في هذا الحدث الدولي تأتي ضمن خطة الوزارة للترويج لمنتج سياحة المؤتمرات والحوافز، وإبراز الإمكانات التي تمتلكها مصر لاستضافة الفعاليات الكبرى.

وأوضح أن المعرض يمثل فرصة مهمة لتعزيز التواصل مع منظمي الفعاليات الدولية والشركات العاملة في قطاع سياحة الحوافز والمؤتمرات، بما يسهم في جذب شرائح جديدة من السائحين ودعم مستهدفات الدولة لزيادة الحركة السياحية الوافدة.

محمد فرج: "المعرض منصة مهمة لتوسيع الحضور المصري بأوروبا"

من جانبه، أوضح محمد فرج، مدير المكتب السياحي ببرلين، أن المشاركة في المعرض تعكس اهتمام مصر بتوسيع حضورها داخل الأسواق الأوروبية وتعزيز علاقاتها مع شركاء المهنة.

وأشار إلى أن المعرض يعد منصة مهمة لعرض الفرص الاستثمارية والسياحية المتاحة بالمقصد المصري، والتعريف بالتطورات التي يشهدها قطاع السياحة والبنية التحتية الداعمة لسياحة المؤتمرات والحوافز.

وفد رسمي يشارك في فعاليات المعرض

شهدت فعاليات المعرض مشاركة وفد رسمي ضم محمد أيوب، رئيس مجلس إدارة غرفة المنشآت الفندقية، إلى جانب وفد الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي الذي ضم محمد فرج، مدير المكتب السياحي ببرلين، والدكتورة سها صابر عضو إدارة المكاتب الخارجية بالهيئة، ومحمد كمال عضو إدارة المعارض والفعاليات بالهيئة.

وتعكس هذه المشاركة الرسمية التنسيق المشترك بين الجهات المعنية لدعم الترويج الدولي للمقصد المصري.

لقاءات مهنية لتعزيز التعاون وزيادة الحركة السياحية

عقد وفد الهيئة خلال المعرض مجموعة من اللقاءات المهنية مع عدد من منظمي الرحلات وشركات إدارة الفعاليات والمؤتمرات، لبحث سبل التعاون المشترك خلال الفترة المقبلة.

وتركزت اللقاءات على استعراض الفرص التي يتيحها المقصد المصري لاستضافة الفعاليات والمؤتمرات الدولية، بما يدعم زيادة الحركة السياحية الوافدة.

مشاركة واسعة داخل الجناح المصري

شاركت الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي في المعرض بجناح ضم 7 شركات سياحية و8 منشآت فندقية وشركتي طيران، في خطوة تعكس تنوع وتكامل عناصر المنتج السياحي المصري الموجه لسياحة المؤتمرات والحوافز.