شاركت وزارة السياحة والآثار، ممثلة في الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي، في النسخة الرابعة من المؤتمر الأوروبي السنوي IEC IAGTO European Convention المتخصص في منتج سياحة الجولف، والذي استضافته مدينة ملجا – كوستا ديل سول بمنطقة الأندلس في إسبانيا، وذلك بالتعاون مع الاتحاد المصري للجولف.

ويُعد المؤتمر أحد أبرز الفعاليات المهنية العالمية المتخصصة في منتج سياحة الجولف، ويجمع نخبة من كبار منظمي الرحلات ووكلاء السفر المتخصصين في هذا النمط السياحي من مختلف الأسواق الدولية.

أحمد يوسف: "نستهدف الترويج لمصر كوجهة واعدة لسياحة الجولف"

أوضح الدكتور أحمد يوسف، الرئيس التنفيذي للهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي، أن مشاركة الهيئة في هذا الحدث الدولي تأتي في إطار جهود الوزارة للترويج لمصر كوجهة سياحية واعدة في مجال سياحة الجولف، وتعزيز حضور المقصد السياحي المصري في الأسواق الأوروبية والدولية.

وأشار إلى أن الوزارة تستهدف الاستفادة من المشاركة في فتح آفاق تعاون جديدة مع منظمي الرحلات المتخصصين، بما يسهم في زيادة الحركة السياحية الوافدة لمصر.

وفد رسمي يمثل الهيئة والاتحاد المصري للجولف

مثّل الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي في المؤتمر كل من محمد محسن، مدير وحدة أسواق الأمريكتين وشبه جزيرة إيبريا بالإدارة العامة للمكاتب الخارجية، وأحمد صالحين، مدير وحدة أسواق شرق أوروبا ودول البلطيق ومسؤول ملف منتج سياحة الجولف بالهيئة.

كما شارك وفد من الاتحاد المصري للجولف، ضم عمر هشام طلعت مصطفى، رئيس مجلس إدارة الاتحاد المصري للجولف، وأحمد الحلوجي، مدير ملف منتج سياحة الجولف بالاتحاد.

عروض ترويجية تستعرض مقومات مصر السياحية

خلال فعاليات المؤتمر، قدّم وفد الهيئة عروضًا تقديمية استعرض خلالها أبرز المنتجات السياحية المصرية، وفي مقدمتها منتج سياحة الجولف، إلى جانب تسليط الضوء على التطورات التي يشهدها المقصد السياحي المصري، ومشروعات تطوير البنية التحتية السياحية.

كما تناولت العروض الجهود الحكومية المبذولة لتطوير القطاع السياحي، بما يعزز القدرة التنافسية لمصر ويزيد من معدلات الجذب السياحي.

لقاءات مهنية مع كبار منظمي الرحلات

عقد وفد الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي والاتحاد المصري للجولف عددًا من الاجتماعات المهنية مع منظمي الرحلات وشركات السياحة المتخصصة في منتج سياحة الجولف.

وهدفت اللقاءات إلى بحث فرص التعاون المشترك، واستعراض إمكانيات المقصد المصري في جذب شريحة السائحين المهتمين بهذا النمط السياحي المتخصص.

مشاركة واسعة للأندية المصرية المتخصصة

شارك في المؤتمر، تحت مظلة الهيئة والاتحاد المصري للجولف، عدد من الأندية المصرية المتخصصة، شملت أندية شرق القاهرة: قطامية هايتس، وقطامية ديونز، ومدينتي، إلى جانب أندية غرب القاهرة: اليجريا، وبالم هيلز، ونيو جيزة، بالإضافة إلى نادي ساوث ميد بالساحل الشمالي.

وتعكس هذه المشاركة تنوع البنية التحتية المصرية في مجال سياحة الجولف، بما يعزز مكانة مصر كوجهة تنافسية على خريطة هذا المنتج السياحي عالميًا.