كشف محمد الزيات، عضو لجنة بعثة الحج السياحي ورئيس لجنة العزيزية، تفاصيل المتابعة الميدانية المكثفة التي تجريها لجان البعثة داخل مناطق سكن حجاج السياحة بمكة المكرمة، مؤكدًا أن اللجان تتابع أوضاع الحجاج على مدار الساعة وتتدخل فورًا لحل أي مشكلة قد تطرأ.

محمد الزيات: "نصل قبل الحجاج بـ10 أيام للتأكد من الجاهزية"

أوضح الزيات، في تصريحات لمصراوي من مكة المكرمة، أن لجنة العزيزية تختص بالإشراف على مناطق سكن الحجاج بالعزيزية العام والمحبس والظاهر وحي النسيم والروضة والشيشة وعبد الله الخياط.

وأشار إلى أن أعضاء اللجنة يصلون إلى الأراضي المقدسة قبل وصول الحجاج بنحو 10 أيام، للمرور على جميع الفنادق المخصصة لإقامتهم والتأكد من جاهزيتها الكاملة.

رئيس لجنة العزيزية: "رصدنا فندقًا غير جاهز وتم التحرك فورًا"

أكد أن اللجنة رصدت خلال جولاتها حالة لفندق غير جاهز لاستقبال الحجاج، حيث تبين وجود قصور واضح في مستوى التكييف والنظافة، إلى جانب مخالفات تتعلق بتخزين بعض المهمات داخل الأدوار بصورة تخالف اشتراطات السلامة والدفاع المدني.

وأضاف أن اللجنة منحت إدارة الفندق مهلة لتلافي الملاحظات، إلا أن الفندق لم يلتزم بالمدة المحددة.

محمد الزيات: "سامية سامي أمرت باستبدال الفندق فورًا"

أوضح أن اللجنة رفعت الأمر إلى سامية سامي، مساعد وزير السياحة والآثار لشؤون شركات السياحة ورئيس بعثة الحج السياحي، التي وجهت فورًا بالبحث عن فندق بديل.

وأشار إلى أنه تم بالفعل نقل الحجاج إلى الفندق الجديد، مع معاونة الشركة في استرداد حقوقها المالية وتحويل الحجز عبر المسار السعودي.

عضو البعثة: "تطبيق رفيق سهّل استقبال الشكاوى والتعامل معها"

أكد الزيات أن بعثة الحج السياحي تتابع شكاوى الحجاج لحظة بلحظة من خلال وسائل الاتصال المختلفة، وعلى رأسها تطبيق "رفيق" الذي أطلقته وزارة السياحة والآثار.

وأضاف أن لجنة العزيزية قامت بتوفير ملصقات تعريفية داخل الفنادق توضح للحجاج كيفية تحميل التطبيق واستخدامه.

محمد الزيات: "الشكوى تصل فورًا ويتم حلها"

أشار إلى أن التطبيق يتيح للحاج إرسال شكواه مباشرة، لتصل في الوقت نفسه إلى مشرف شركة السياحة وأعضاء البعثة، بما يضمن التدخل الفوري وسرعة التعامل مع أي ملاحظات.

وشدد على أن أوضاع الحجاج تسير بصورة منتظمة، مؤكدًا استمرار المتابعة الميدانية المكثفة لضمان تقديم أفضل مستوى من الخدمات طوال فترة وجود الحجاج بالأراضي المقدسة.