أعلنت وزارة السياحة والآثار اكتمال وصول جميع حجاج السياحة المصريين إلى الأراضي السعودية المقدسة لأداء مناسك الحج لهذا العام 1447هـ/2026، بإجمالي 40,713 حاجًا، وذلك عبر رحلات جوية وبرية جرى تنظيمها وفق خطة دقيقة لضمان راحة الحجاج وسلامتهم منذ مغادرتهم أرض الوطن وحتى وصولهم إلى مقار إقامتهم بمكة المكرمة والمدينة المنورة.

اكتمال التفويج الجوي بوصول آخر 12 رحلة إلى جدة

أوضحت سامية سامي، مساعد وزير السياحة والآثار لشئون شركات السياحة ورئيس بعثة الحج السياحي ورئيس اللجنة العليا للعمرة والحج، أن موسم الحج السياحي لهذا العام شهد اكتمال التفويج الجوي بوصول آخر رحلات الطيران الخاصة بالحج السياحي أمس إلى مطار الملك عبد العزيز الدولي بمدينة جدة.

وأضافت أن آخر الرحلات بلغ عددها 12 رحلة، وكانت تقل 158 حاجًا، بما يمثل ختامًا ناجحًا لخطة التفويج الجوي التي تم تنفيذها على مدار الأيام الماضية.

رئيس بعثة الحج السياحي: "أكثر من 35 ألف حاج عبر الطيران و5700 بالحافلات"

أكدت سامية سامي أن الموسم شهد تسيير عدد كبير من الرحلات الجوية أقلت أكثر من 35 ألف حاج من المستويين الاقتصادي والخمس نجوم، إلى جانب تشغيل أكثر من 130 حافلة سياحية لنقل 5,700 حاج عبر المسار البري من ميناء نويبع وحتى الأراضي المقدسة.

وأشارت إلى أن هذا التنوع في وسائل وبرامج السفر يعكس ما يتميز به الحج السياحي من مرونة كبيرة في تلبية احتياجات المواطنين المختلفة، وهي ميزة ينفرد بها عن باقي أنماط الحج.

وأوضحت رئيس بعثة الحج السياحي أن اللجان الميدانية التابعة للوزارة، والمنتشرة في جميع نقاط تواجد حجاج السياحة، تابعت على مدار الساعة عمليات وصول الحجاج، وأشرفت على تسكينهم وفقًا للتعاقدات المعتمدة.

وأضافت أن أعمال المتابعة شملت أيضًا التأكد من استلام الحجاج لبطاقات "نُسُك"، ومتابعة وصول الحقائب في إطار منظومة "حج بلا حقيبة" التي تطبقها المملكة العربية السعودية للمرة الأولى خلال الموسم الحالي.

بعثة الحج السياحي: "التعامل الفوري مع الشكاوى عبر اللجان وتطبيق رفيق"

أكدت سامية سامي أن بعثة الحج السياحي حرصت على سرعة التعامل مع أية استفسارات أو شكاوى ترد من الحجاج، سواء من خلال اللجان المتواجدة بمقار الإقامة أو عبر تطبيق "رفيق" الإلكتروني، الذي يمثل أحد أبرز أدوات المتابعة الرقمية خلال الموسم الحالي.

وأشارت إلى أن التطبيق أسهم بشكل كبير في تحقيق سرعة الاستجابة، وضمان أعلى درجات الرضا والراحة للحجاج.

رئيس البعثة: "راحة الحجاج وسلامتهم على رأس الأولويات"

شددت سامية سامي على أن ذلك يأتي تنفيذًا لتوجيهات شريف فتحي وزير السياحة والآثار، الذي أكد أن راحة وسلامة حجاج السياحة تأتي في مقدمة أولويات بعثة الحج السياحي.

وأكدت استمرار التنسيق الكامل مع الجانب السعودي وكافة الجهات المعنية، لضمان سلاسة أداء المناسك بمشعري منى وعرفات، وتقديم خدمات ترتقي إلى مستوى تطلعات حجاج السياحة المصريين خلال موسم الحج الحالي.