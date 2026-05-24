كثفت غرفة شركات السياحة استعداداتها لمتابعة تصعيد حجاج السياحة إلى المشاعر المقدسة، من خلال غرفة عمليات مركزية تعمل على مدار الساعة، بالتنسيق المباشر مع بعثة الحج السياحي واللجان الميدانية المنتشرة بمكة المكرمة ومخيمات منى وعرفات.

وتأتي هذه التحركات في إطار الاستعدادات النهائية لاستقبال ضيوف الرحمن، وضمان تنفيذ خطة التصعيد وفق أعلى درجات التنظيم والدقة.

الغرفة: "خلية عمل متواصلة لمتابعة حركة الحجاج لحظة بلحظة"

شكّل الجهاز الإداري لغرفة شركات السياحة، بإشراف أسامة عمارة المدير التنفيذي للغرفة، خلية عمل متواصلة من خلال غرفة عمليات مركزية مرتبطة بشكل مباشر بمشرفي الشركات واللجان الميدانية.

وتهدف هذه المنظومة إلى متابعة حركة الحجاج لحظة بلحظة، والتدخل السريع لحل أي مشكلة ميدانية قد تطرأ خلال مراحل التصعيد أو أثناء تواجد الحجاج بالمشاعر المقدسة.

الغرفة: "قواعد بيانات متكاملة لسرعة التدخل"

أعدت الغرفة قواعد بيانات متكاملة بأسماء الحجاج ومشرفي الشركات وأرقام التواصل معهم، بما يتيح سرعة التدخل والتعامل الفوري مع أية مشكلات قد تطرأ خلال التصعيد أو أثناء الإقامة بالمشاعر المقدسة.

ويعزز ذلك من كفاءة الاستجابة الميدانية، ويضمن سرعة التنسيق بين مختلف فرق العمل.

بعثة الحج السياحي: "خطة طوارئ شاملة للتعامل مع المستجدات"

تواصل بعثة الحج السياحي تنفيذ خطة الطوارئ الشاملة، التي تتضمن آليات سريعة للتعامل مع الحالات الطارئة المتعلقة بالنقل أو الإقامة أو التغذية أو الخدمات الطبية.

كما تستمر أعمال المرور الميداني على المخيمات للتأكد من التزام الشركات بتنفيذ البرامج المتفق عليها مع الحجاج، وفق الضوابط المنظمة للحج السياحي المعتمدة من وزارة السياحة والآثار.

غرفة السياحة: "مؤشرات إيجابية لنجاح الموسم"

أكدت غرفة شركات السياحة أن مؤشرات الموسم حتى الآن تعكس نجاحًا كبيرًا في تنفيذ الضوابط المنظمة للحج السياحي، خاصة فيما يتعلق بجودة السكن والخدمات المقدمة للحجاج.

وشددت على استمرار حالة الاستنفار والتواجد الميداني المكثف بين أعضاء الغرفة، بالتنسيق الكامل مع بعثة الحج السياحي، حتى انتهاء المناسك وعودة الحجاج إلى أرض الوطن.