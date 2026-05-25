رفعت شركات توزيع الكهرباء على مستوى الجمهورية حالة الطوارئ القصوى استعدادًا لاستقبال عيد الأضحى المبارك مع إعلان خطط موسعة لتأمين التغذية الكهربائية للمساجد الكبرى وساحات صلاة العيد، بالتزامن مع زيادة فرق الطوارئ والدفع بمولدات ديزل متنقلة تحسبًا لأي أعطال مفاجئة.

وكشف مصدر مسئول بوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، في تصريحات لمصراوي، أن الشركة القابضة للكهرباء وجهت جميع شركات التوزيع برفع درجة الاستعداد على مدار الساعة، مع وقف أعمال الصيانة الدورية خلال أيام العيد، والاكتفاء فقط بالتدخلات العاجلة والطوارئ لضمان استقرار الشبكة وعدم تأثر المواطنين بأي انقطاعات خلال فترة الإجازات.

وأضاف المصدر أن هناك تنسيقًا كاملًا بين شركات الكهرباء ووزارتي الأوقاف والتنمية المحلية لتأمين التغذية الكهربائية بالساحات المخصصة لصلاة عيد الأضحى، خاصة بالمناطق ذات الكثافات المرتفعة، إلى جانب مراجعة مصادر التغذية البديلة وتجهيز ماكينات ديزل احتياطية بالقرب من الساحات والمساجد الكبرى للتعامل الفوري مع أي طوارئ.

وأشار إلى أن شركات التوزيع انتهت من مراجعة جاهزية غرف التحكم ومراكز الشكاوى وخطوط التغذية الرئيسية، مع تكثيف المرور الميداني على الأكشاك والمحولات ومكونات الشبكة الكهربائية، خاصة بالمناطق الحيوية ودور العبادة والمتنزهات العامة التي تشهد إقبالًا كبيرًا خلال أيام العيد.

وأكد أنه تم دعم فرق الأعطال بسيارات إضافية ومعدات تدخل سريع، مع إعادة توزيع فرق الصيانة وتمركزها في نقاط متقدمة لتقليل زمن الاستجابة، بجانب استمرار عمل الخط الساخن 121 والمنصة الإلكترونية الموحدة لتلقي شكاوى المواطنين على مدار 24 ساعة طوال إجازة العيد.

وأوضح أن تعليمات مشددة صدرت لرؤساء شركات الكهرباء والقطاعات الفنية بضرورة التواجد الميداني خلال فترات الذروة، ومتابعة الأحمال بصورة لحظية من خلال غرف العمليات المركزية والفرعية، مع تنفيذ مناورات فنية على الشبكات لموازنة الأحمال وضمان استقرار التيار الكهربائي في مختلف المحافظات.