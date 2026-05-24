أعلن الدكتور إبراهيم صابر، محافظ القاهرة، إيقاف إجازات عمال النظافة والحدائق ورفع درجة الاستعداد القصوى استعدادًا لعيد الأضحى، مع تكثيف أعمال النظافة والتأمين في الحدائق والمساجد والشوارع.

وشدد محافظ القاهرة على هيئة النظافة بتكثيف أعمال النظافة حول المساجد والساحات والحدائق والمتنزهات والطرق المؤدية إليها بجميع أحياء القاهرة.

تجهيزات مكثفة في القاهرة لاستقبال عيد الأضحى

أكد المحافظ أنه تم التنسيق مع مديرية أمن القاهرة وأقسام الشرطة لتكثيف التواجد الأمني بالشوارع وحول الحدائق، والتنسيق مع إسعاف القاهرة للتواجد بالقرب من الحدائق لسرعة إسعاف أي مصاب ونقله عند الحاجة، مع تجهيز طاقم بكل حديقة للإسعافات الأولية.

وأشار اللواء محمود أبو بيه، رئيس مجلس إدارة هيئة نظافة وتجميل وإنارة القاهرة، إلى أنه تم مراجعة الإنارة بجميع المحاور والشوارع الرئيسية والشوارع المؤدية للمساجد والساحات والمناطق المحيطة بالحدائق والمتنزهات، وصيانة المهمات من كابلات وأعمدة الإنارة وإحكام غلق أبوابها.

وأضاف رئيس الهيئة، أنه تم التنبيه على مديري أفرع الهيئة بضرورة تحرير محاضر مخالفات للمواطنين المخالفين لتعليمات الذبح خارج المجازر.

كما تم تكليف الإنقاذ المركزي بتجهيز سيارات المياه المزودة بالمواد المطهرة لغسل وتطهير أماكن مخلفات الذبح بالشوارع أولًا بأول في حال وجود دماء ناتجة عن ذبح مخالف خلال أيام العيد.

وأشار إلى أنه تم الانتهاء من تقليم الأشجار والعناية بالمسطحات الخضراء عامة وأمام المساجد والساحات خاصة، ورفع كفاءة الحدائق التابعة للهيئة استعدادًا لاستقبال الزائرين.

وأكد اللواء محمود أبو بيه، استمرار غرفة عمليات الهيئة في العمل بكامل طاقتها لتلقي أي شكاوى على مدار اليوم عبر الأرقام 26843759 والخط الساخن 15264، مع التواصل الدائم مع غرفة العمليات الرئيسية بالمحافظة وغرف العمليات الأخرى الخاصة بالمرافق العامة والأحياء والإسعاف والمطافئ وغيرها.

إيقاف إجازات العاملين بالحدائق خلال العيد

من جانبه، أكد اللواء ياسر أسعد، رئيس مجلس إدارة الحدائق المتخصصة، أنه تم إيقاف إجازات جميع العاملين خلال أيام العيد، مع التأكد من كفاءة وسلامة الألعاب الترفيهية، ودعم الحدائق بأفراد الأمن اللازمين للحفاظ على النظام خلال أيام العيد، والتأكد من تواجد كافة معدات الإسعافات الأولية بكل حديقة لسرعة إسعاف أي مصاب.

وأكد رئيس الهيئة، أنه سيتم توزيع أكياس بلاستيكية على المواطنين لمنع إلقاء المخلفات على المسطحات الخضراء وطرق وممرات الحدائق، للحفاظ على مظهرها الحضاري أمام الرواد.