أكد الدكتور محمد درويش، الباحث بقسم الميكروبيولوجيا والمناعة، أن لحوم الأضاحي تتطلب عناية خاصة أثناء الحفظ والتخزين، لضمان سلامتها الصحية، والحفاظ على قيمتها الغذائية.

وكشف "درويش"، الآلية التي يتعين حفظ اللحوم بها داخل الثلاجة، لضمان الحفاظ على فوائدها الصحية، وحمايتها من التلف.

ما الطريقة الصحيحة لحفظ اللحوم في الثلاجة؟

قال إن هناك مجموعة من الخطوات الواجب اتباعها لضمان حماية اللحوم من التلف، والحفاظ على جودتها في وقت واحد وتشمل:

1- مرحلة التهوية (التشميع)

بعد الذبح مباشرة، يجب عدم تكديس اللحوم فوق بعضها. تُوضع على سطح مستوٍ ونظيف وجيد التهوية، ويفضل أن يكون تحت مروحة، مع إبعادها عن أشعة الشمس المباشرة والأتربة، لمدة تتراوح بين 4 إلى 5 ساعات. تساهم هذه الخطوة في تماسك الأنسجة وتقليل فرص نمو البكتيريا.

2- التبريد الأولي

قبل نقل اللحوم إلى الفريزر، تُوضع في الثلاجة لمدة لا تقل عن ساعة واحدة عند درجة حرارة تقارب 4 درجات مئوية، بهدف خفض درجة حرارتها تدريجيًا، مما يحافظ على نسيج اللحم ويمنع حدوث صدمة حرارية.

3- عدم الغسل قبل التجميد

لا يُنصح بغسل اللحم قبل إدخاله إلى الفريزر، حيث يؤدي ذلك إلى زيادة الرطوبة السطحية، مما يشجع على نمو البكتيريا. ويُكتفى بغسله سريعًا قبل الطهي مباشرة فقط.

4- التقطيع والتعبئة

يُفضل تقطيع اللحم إلى أجزاء تتناسب مع حجم الاستهلاك اليومي للأسرة، ثم تعبئته في أكياس بلاستيكية نظيفة وشفافة، مع الحرص على تفريغ الهواء منها تمامًا، لتجنب ما يُعرف بحروق التجميد التي تؤثر على اللون والملمس.

5- التجميد الذكي

تُوضع أكياس اللحم داخل الفريزر على درجة حرارة لا تقل عن -18 درجة مئوية، مع ترك مسافات بين الأكياس لضمان وصول التبريد إلى داخل القطع بسرعة وكفاءة.

6- ترتيب الدهون

عند تعبئة اللحم داخل الأكياس، يُنصح بوضع طبقة الدهون في الأعلى، حيث تعمل كعازل طبيعي يحمي اللحم من الجفاف ويساعد في الحفاظ على طراوته.

وشدد على أهمية عدم وضع اللحم الساخن مباشرة في الفريزر، لأن ذلك يؤدي إلى تباطؤ عملية التبريد، وقد يسبب فساد اللحم، وأن مدة حفظ اللحم البقري في الثلاجة (على الرف السفلي) لا تتجاوز من 2 إلى 4 أيام، لا يُعاد تجميد اللحوم بعد إذابتها، لتجنب تكاثر البكتيريا وتدهور الجودة.

وأتم بالقول: "يفضل استهلاك اللحم المفروم فورًا أو تجميده مباشرة بعد الفرم"، لافتًا إلى أن الالتزام بهذه الإرشادات البسيطة يضمن حفظًا آمنًا للحوم، ويحمي الأسرة من مخاطر التلوث الغذائي، مع الحفاظ على القيمة الغذائية وجودة المنتج.



اقرأ أيضًا:

لا تشتروا هذه اللحوم.. أستاذ سموم يكشف أخطر طرق الغش





كيف تختار أضحية سليمة؟ خبير يكشف أهم العلامات والتحذيرات







الرئيس السيسي يتصدر غلاف مجلة جامعة القاهرة "روافد إفريقية"



