تعديل مواعيد القطار الكهربائي الخفيف في عيد الأضحى

كتب : محمد نصار

04:35 م 24/05/2026

القطار الكهربائي الخفيف

قررت الشركة الفرنسية لإدارة وتشغيل مترو الأنفاق، والقطار الكهربائي الخفيف، تعديل مواعيد عمل قطار العاصمة طوال فترة إجازة عيد الأضحى المبارك.

وقالت الشركة، في بيان قبل قليل، إنه سيتم العمل طوال إجازة عيد الأضحى وفقًا لجدول تشغيل يوم الجمعة، كالتالي:

- زمن التقاطر: كل 20 دقيقة.

- ابتداءً من الساعة 9 مساءً، يصبح زمن التقاطر كل 30 دقيقة.

- آخر رحلة من عدلي منصور إلى مدينة الفنون والثقافة الساعة 10:15 مساءً.

- آخر رحلة من مدينة الفنون والثقافة إلى عدلي منصور الساعة 10:15 مساءً.

- طوال اليوم، زمن التقاطر بين محطتي بدر ومدينة المعرفة كل 40 دقيقة.

- تبدأ أول رحلة يوميًا الساعة 6:00 صباحًا.

