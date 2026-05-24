أشرف الدكتور إبراهيم صابر، محافظ القاهرة، على الحملة المكبرة التي قامت بها الأجهزة التنفيذية بالمحافظة بحي المقطم، لإزالة عدد من المخالفات البنائية، في محاولة لاستغلال إجازة عيد الأضحى للبناء المخالف.

وأزالت الأجهزة التنفيذية 4 أدوار مخالفة بالعقار رقم 8140 بشارع 9 بالهضبة العليا، حيث إنه صادر له ترخيص أرضي و4 أدوار، كما تم إزالة 3 أدوار مخالفة بالعقار رقم 9443 بشارع 44 بالحي الثامن بالهضبة الوسطى، والصادر له ترخيص بدروم وأرضي و4 أدوار، وقد تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة، وتحويل المخالفين إلى النيابة المختصة.

وأكد الدكتور إبراهيم صابر، محافظ القاهرة، استمرار رفع درجة الاستعداد داخل الأجهزة التنفيذية وإدارة المتغيرات المكانية بالمحافظة للتصدي لأي محاولة للبناء المخالف خلال إجازة العيد، مشددًا على رؤساء الأحياء باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لفرض سيادة القانون والتعامل بحسم مع مخالفات البناء وإزالة التعديات بصورة فورية، وأن تواصل الأجهزة التنفيذية بالمحافظة جهودها على مدار اليوم لرصد أي أعمال بناء مخالف والتعامل الفوري معها، مؤكدًا محاسبة المقصرين في أعمال المتابعة على الفور.

وأشار محافظ القاهرة إلى أن حملات إزالة المخالفات مستمرة في كافة الأحياء.

ودعا المحافظ المواطنين إلى عدم التعامل مع أي عقار مخالف دون الرجوع إلى الأحياء للتأكد من التراخيص، حفاظًا على أموالهم.

كما حذر المخالفين من أنه لن يتم التهاون في إزالة المخالفات البنائية مهما كان حجمها أو موقعها دون استثناء، تنفيذًا للقانون وفرض هيبة الدولة، مشيرًا إلى أنه جارٍ حصر باقي المخالفات لإزالتها على الفور.

وأضاف أنه يمكن للمواطنين الإبلاغ عن أي محاولة للبناء المخالف على رقمي الخط الساخن لغرفة العمليات المركزية لمحافظة القاهرة: 15496 و114.

ورافق المحافظ خلال الجولة المهندس أشرف منصور، نائب المحافظ للمنطقة الجنوبية، وعدد من قيادات المحافظة.